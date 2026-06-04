La Lotería Nacional deja un buen saco de billetes en Valladolid con un primer premio
Todo gracias al 99.242 con un premio de 300.000 euros al número.
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El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 4 de junio, ha dejado felicidad y un buen saco de billetes en Valladolid capital.
Parte del primer premio, con 300.000 euros al número, se ha quedado en la ciudad del Pisuerga gracias al 99.242 que ha sido el premiado.
En concreto, la suerte ha ido a parar a la administración de loterías que se ubica en el Paseo Zorrilla, 74.
El segundo premio, con 60.000 euros al número, ha recaído en el número 69.176.
Los reintegros han sido el 2, 7, 0.