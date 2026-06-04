Judeline se subirá al escenario de la Plaza Mayor en el primer sábado de fiestas de Valladolid

Judeline actuará en las fiestas de Valladolid 2026 el 5 de septiembre.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que Judeline será la artista encargada de llenar de música la Plaza Mayor de la ciudad en el primer sábado de Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

La artista de Caños de Meca (Cádiz) desembarcará en el escenario principal el 5 de septiembre, haciendo de Valladolid el punto de encuentro del panorama musical actual con una de las artistas más prometedoras e innovadoras.

Judeline se ha consolidado ya como una de las voces emergentes con una mayor proyección internacional gracias a su propuesta artística, en la que fusiona pop y electrónica con influencias tradicionales andaluzas.

Todo ello se transforma en un universo sonoro contemporáneo, personal y sin etiquetas. La gaditana llega a Valladolid después de que su primer álbum, Bodhiria, ha impulsado definitivamente su carrera.

La cantante es ya uno de los nombres imprescindibles de la nueva música europea. En 2025 fue premiada en los Music Moves Europe Award, MME Award y Public Choice Award, durante la celebración del festival Eurosonic Noorderslag.

También ha sido reconocida con el galardón El Ojo Crítico de Radio Nacional de España (RNE). A estos premios tiene que sumar sus nominaciones en los Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum Alternativo y a Mejor Ingeniería en un Álbum.

También ha sido candidata a Mejor Canción Alternativa con 'Joropo'. Judeline ha estado igualmente junto a J Balvin en su gira europea de estadios en 2024.

En 2025 inició su gira personal para dar a conocer Bodhiria, sumando más de 15 fechas con entradas agotadas en España y actuaciones en algunos de los festivales más importantes del mundo.

En concreto ha estado en el Coachella Valley Music and Arts Festival, el Primavera Sound Barcelona, Dour Festival o el We Love Green.

Siendo fiel a su carácter experimental y a su constante búsqueda artística, la gaditana ha explorado nuevos territorios musicales a través de las colaboraciones con artistas de estilos muy distintos.

Desde la bossa nova junto a Dellafuente, al funk carioca con MC Morena, el afrobeat con Pa Salieu, la bachata con Amaia y el sonido club con Sega Bodega.