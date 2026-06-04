Gustavo, librero de Valladolid: "La feria nos da en 10 días 3.000 euros de beneficios, eso son tres sueldos garantizados"

La 59ª Feria del Libro de Valladolid arrancó el pasado viernes, 29 de mayo, en la Plaza Mayor. Una cita anual que está a punto de cumplir las seis décadas de trayectoria y que sirve de escaparate para que muchos pequeños negocios puedan ofrecer a toda la sociedad su amplia gama literaria.

Uno de estos libreros es Gustavo Arranz, copropietario de Akelarre Librería Café, un concepto que el mismo denomina como una "cooperativa" y que combina en la calle Juan Mambrilla de Valladolid la literatura con la hostelería.

El próximo mes de septiembre cumplirán dos años y es su segunda participación en la Feria del Libro de Valladolid. Una cita que, en su caso, la perciben más como un "escaparate" que una oportunidad para ajustar la facturación.

"Nos da visibilidad, nosotros creemos más en tener una librería permanente durante todo el año que en vender mucho durante esta feria, pero es verdad que acabas ganando, a nosotras el año pasado nos dio unos 3.000 euros de beneficio, eso son tres sueldos garantizados", precisa desde su puesto.

Aunque más centrados en la parte de la visibilidad, sabe que es "un impulso económico que no podíamos desperdiciar". "Es bastante dinero el que entra y nos permite asegurarnos unos cuantos miles de euros para poder continuar", insiste.

Hasta este domingo, 7 de junio, Gustavo estará presente en la Plaza Mayor de Valladolid, desde donde quiere que los lectores "vean lo que tenemos".

Akelarre Librería Café es un concepto distinto. Se definen como una librería "especializada", en concreto en novela política de izquierdas, cómic y fantasía.

Dado que son aún un negocio muy incipiente, no han experimentado todavía un cambio en los hábitos de consumo del lector, pero sí que están viendo como "cada vez en nuestra librería se vende un poco más".

La huella de España en América

La Feria del Libro de Valladolid, al borde de los 60 años de trayectoria, conmemora este año "la huella de la cultura española en América". Así lo destacó el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, durante la inauguración del evento el pasado viernes.

Una cita con la que pretenden reivindicar "lo español aquí, ahora, antes y después" a través de los 55 expositores, entre editores, librerías e instituciones, que se han instalado en el corazón de Valladolid.

Para Carnero, la Feria del Libro es motivo para sentirse "muy orgulloso" porque "da vida a la Plaza Mayor año tras año".

Una cita que ensalza la "tradición cultural a través de la librería, de la pequeña y la grande", haciendo que Valladolid continúe siendo una ciudad "comprometida" en este ámbito.

Por la Plaza Mayor de Valladolid han pasado y pasarán durante estos días autores de la talla como Espido Freire (Premio Planeta), Sergio del Molino (Premio Alfaguara), Karina Sainz Borgo o el vallisoletano César Pérez Gellida (Premio Nadal).

La presentación de este año contó como invitado con el director de cine documental y fotógrafo José Luis López Linares, quien anunció, además, que había iniciado el rodaje de una nueva obra sobre Castilla "como nunca antes se ha hecho".

Por otro lado, el pregón fue impartido por la escritora catalana Care Santos, quien reivindicó que el alto índice de lectura entre los jóvenes invita a no ser "catastrofistas, más bien lo contrario". "Es una generación que lee más que ninguna", defendió el pasado viernes.

Valladolid encara así la recta final a 10 días de lectura compartida, en una librería al aire libre en un marco incomparable como es la Plaza Mayor.