El eclipse solar total podrá verse en Mojados dos días antes de que ocurra: "Es para descubrir qué es de una forma diferente"

Presentación de las actividades sobre el eclipse solar total del 12 de agosto en Mojados.

El próximo 12 de agosto la provincia de Valladolid será uno de los destinos más privilegiados para observar el eclipse solar total. Un hito astronómico para el que muchos municipios ya se están preparando, entre ellos Mojados, que ha preparado una amplia programación y donde podrá observarse incluso dos días antes de que ocurra.

El alcalde de Mojados, Adolfo López, y el representante de la empresa Buteo, Juan Antonio Medina, junto a la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, han presentado las actividades con motivo de este hecho que provocará que toda España levante la mirada hacia el cielo este verano.

Bajo el título de 'Mojados, un eclipse con historia', la programación en torno al hecho arrancará en el marco de la semana de Carlos V en la localidad. "Sabemos que al monarca le gustaba mucho la astronomía y hemos creído idóneo más que nunca celebrar una conferencia sobre ello", ha resaltado el primer edil.

'Astronomía en tiempos de Carlos V', de la mano del propio Juan Antonio Medina, se celebrará el 1 de julio a partir de las 19:30 horas en Mojados. Una actividad divulgativa que servirá como aperitivo casi un mes y medio antes del eclipse solar total.

El programa continuará el 10 de agosto con la experiencia inmersiva 'El Universo en tus manos'. A partir de las 20:00 horas, Mojados acogerá una jornada que propone a los asistentes viajar por el espacio exterior a través de gafas virtuales, conocer de cerca planetas y constelaciones y ver una simulación muy realista del eclipse que tendrá lugar dos días después.

"Queremos que llegue a más gente y que pueda disfrutar de la experiencia quien no pueda hacerlo en directo el 12 de agosto", ha precisado Adolfo López, quien además ha avisado de que el aforo es limitado, ya que tanto Buteo como Mojados comparten la idea de priorizar la calidad a la cantidad.

Para el regidor, esta propuesta es una oportunidad de descubrir qué es un eclipse solar total de "una forma diferente". "Podremos acercarnos virtualmente a los planetas, estrellas, ver las constelaciones y hacer una simulación bastante realista del eclipse", ha añadido Juan Antonio Medina.

El gran día, el 12 de agosto, tendrá un completo programa, que arrancará con la observación del eclipse desde las 19:00 horas. "La parte de totalidad va a ser alrededor de un minuto y medio, pero el hecho en sí son prácticamente dos horas", ha explicado el responsable de Buteo.

Tras ello, los asistentes, que serán un grupo reducido de no más de 30 personas, disfrutarán de una cena con productos locales de la zona. Para poner broche final a esta jornada astronómica y gastronómica, se regresará al campo a partir de las 23:00 para observar las perseidas.

Esta última actividad se repetirá al día siguiente, 13 de agosto, para tratar de llegar a un máximo número de gente. "Estaremos en el campo contando cosas, curiosidades, historias y hablando de astronomía", ha zanjado Juan Antonio Medina.

Las gestión de las inscripciones para cualquiera de las actividades en torno al eclipse total solar en Mojados puede hacerse a través de la página oficial de Buteo (www.buteo.es).