El restaurante de pueblo con más de 50 años de historia por el que han pasado Íker Casillas, Ronaldo o Rocío Jurado

De izquierda a derecha: Carlos, trabajador del Restaurante La Rúa, Íker Casillas, Andrés, otro trabajador, y Ana Abril Herrero, gerente del establecimiento hostelero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En pleno corazón de Tierra de Campos se encuentra ubicada la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, declarada Conjunto Histórico Artístico y que reina, además de por su patrimonio y su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, por su buena gastronomía.

En la actualidad, el municipio vallisoletano cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con una población de 4.617 habitantes.

Allí nos encontramos con el Restaurante La Rúa, que se ubica en la calle San Juan número 25 y que abrió sus puertas allá por el año 1972. Lo hizo Salvador Abril acompañado de su esposa, Agustina Herrero.

“Este fin de semana nos ha visitado Íker Casillas con motivo de la celebración, en el municipio, de la III Copa Internacional Rioseco Caramanzana 2026. Por nuestro establecimiento hostelero han pasado muchos famosos a lo largo de nuestra historia”, asegura Ana Abril Herrero, la gerente del lugar.

El ESPAÑOL de Castilla y León habla de ello con la hostelera.

Ana y la historia del lugar

“Mi padre Salvador Abril y mi madre Agustina Herrero abrieron las puertas del Restaurante La Rúa allá por 1972. En 2010, tras fallecer Salvador, cogí las riendas del negocio junto a mi hermana Mari Carmen y ahora estoy yo sola con otros cuatro trabajadores”, explica Ana en declaraciones a este periódico.

Ella tiene 56 años y es la gerente, en la actualidad, del establecimiento hostelero que se ubica en la calle San Juan, número 25, de la Ciudad de los Almirantes.

“Me defino como una persona trabajadora que ha pasado toda su vida en Medina de Rioseco. Estudié Turismo, pero, finalmente, me quedé en el restaurante familiar para continuar escribiendo una historia que suma más de 50 años”, explica nuestra protagonista.

Un lugar que cierra los lunes por descanso, salvo que caigan en festivo o víspera de puente y que cuenta con un comedor amplio para más de un centenar de comensales.

https://s3.elespanol.com/2023/03/16/castilla-y-leon/region/valladolid/748935752_231703102_1706x960.jpg cedida

Los famosos

“El pasado fin de semana pasó por aquí Íker Casillas con motivo de la celebración de la III Copa Internacional Rioseco Caramanzana 2026. Llevaba mucha prisa, pero fue muy simpático y agradable”, confiesa nuestra entrevistada.

Para ella es un “orgullo” que pasen famosos por la que es su casa. Por su negocio. Pero no duda en afirmar que “dan el mismo trato a todas las personas” que pasan por su famoso y conocido restaurante.

“Han pasado por aquí Ronaldo, José Luis López Vázquez, Fernando Alonso, Rocío Jurado o Raphael, Antonio Martí, hermano del jugador de baloncesto Fernando Martín o el grupo musical de El Canto del Loco y también políticos y toreros”, añade Ana.

Allí degustan los manjares del lugar.

Su oferta

“Ofrecemos asados, que son nuestra especialidad, como el lechazo. También el pichón estofado de Tierra de Campos. Además, las alcachofas naturales, los chipirones a La Rúa y la cocina tradicional y de temporada”, afirma la dueña del negocio.

También cuentan con pescados “de gran calidad” y para chuparse los dedos.

“Queremos continuar dando servicio muchos años más. Seguir con la clientela que tenemos y animar a gente nueva a que venga a visitarnos. Si viene algún famoso más, le atenderemos de la mejor forma posible”, finaliza.

Larga vida al Restaurante La Rúa de Medina de Rioseco.