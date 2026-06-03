La Policía Local de Valladolid resume dos siglos de historia en 210 páginas: "Es un libro muy nuestro, de toda la ciudadanía"

Los dos siglos de historia de la Policía Local de Valladolid resumidos en 210 páginas. Este es el resultado de un trabajo de documentación y revisión que se ha traducido en el libro 'Policía Municipal de Valladolid, 200 años. 1826-2026', que se ha presentado este miércoles en el Círculo de Recreo.

"Es un libro muy nuestro, de toda la ciudadanía", ha destacado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación editorial de la obra, en el marco de la 59ª Feria del Libro, en la que ha estado acompañado por la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González, y el concejal de Seguridad y Salud Pública, Alberto Cuadrado Toquero.

Esta nueva obra editorial parte de la publicación previa que fue lanzada en 2014 con motivo de los 185 años de servicio del cuerpo de policía municipal. Para ello, se ha hecho una labor de revisión de los contenidos y documentación para incluir los últimos tres lustros, completando así un homenaje a "una historia de 200 años de servicio".

Alberto Cuadrado Toquero, Jesús Julio Carnero y Julia González durante la presentación del libro 'Policía Municipal de Valladolid, 200 años. 1826-2026'.

"Es una actualización con lo último acontecido en este tiempo así como la correspondiente revisión", ha explicado Carnero, quien ha agradecido la labor de "coordinación y documentación" de los editores y autores de la obra.

El libro pretende "homenajear a todos los agentes que han sido, están siendo y lo serán en un futuro", mediante una obra que "marca el contenido, el significado y el sentido de la Policía Municipal".

Echando la vista atrás, Carnero ha recordado que la Policía Local de Valladolid es el segundo cuerpo constatado que nació en España y que en 1973 se convirtió en la tercera, tras Córdoba y Madrid, en incorporar a la mujer a su plantilla.

"Hitos que a mí me parecen reseñables y resaltables, pues son hechos fundamentales", ha destacado. En este sentido, el primer edil se ha referido también a los distintos reconocimientos que se están realizando este año a la Policía Municipal para "poner en valor los 200 años" de trayectoria.

Para ello, ha incidido en que fue el pasado 12 de enero cuando se cumplieron los 200 años exactos, pues esta fue la fecha en la que se constituyó la Policía Municipal de Valladolid.

En ese momento se dio inicio a los actos de reconocimiento al cuerpo, que comenzaron con la inauguración del Parque de la Policía Municipal, muy cerca de la jefatura del cuerpo.

Asimismo, ha hecho hincapié en que aquella inauguración, junto a la presentación del libro "como paso intermedio", sirven de antesala a la imposición de la Medalla de Oro de la ciudad, otorgada por unanimidad, el próximo mes de septiembre

"Es un reconocimiento de la ciudad de Valladolid a un grupo tan querido en la vida rutinaria", ha subrayado el regidor.

Carnero ha enumerado y ha ensalzado las "perspectivas y actuaciones que acomete la Policía Municipal", en materia de violencia de género, violencia doméstica, el agente tutor o la seguridad vial, "una de las grandes razones de ser".

Por su parte, la superintendente jefe de la Policía Municipal, Julia González, ha reconocido el "honor profundamente especial" que siente al presentar esta obra, que versa sobre "las historias de sacrificio, compañerismo y entrega que rara vez aparecen en los libros".

Precisamente, por eso, para González, este libro tiene "un valor extraordinario" que retoma el libro por el 185 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid "para ampliarlo, enriquecerlo y ofrecer una visión más completa de una trayectoria de 200 años de servicio ininterrumpido".

La jefa del cuerpo municipal ha destacado que esta historia "es en realidad la de Valladolid" porque todo ello habla "de la evolución de una ciudad que pasó ser de villa histórica a gran ciudad".

"Sobre todo nos habla de personas, cientos de hombres y mujeres que durante dos siglos han compartido una vocación, servir a Valladolid", ha añadido.

La publicación rinde homenaje "a quienes siguen en activo, a quienes disfrutan de una merecida jubilación y a quienes nos dejaron, especialmente Daniel Prieto, Luis Eduardo Izquierdo y otros tres compañeros que a lo largo de la historia" perdieron la vida en acto de servicio.