Herido grave tras sufrir una violenta cogida en Las Ventas el banderillero vallisoletano Rubén Sánchez

Cogida a Rubén Sánchez en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Fotografía: Plaza de Toros de las Ventas.

El banderillero vallisoletano Rubén Sánchez ha resultado herido grave en la tarde de este martes, 2 de junio, tras sufrir una aparatosa cogida durante la lidia del quinto toro de la tarde en Las Ventas.

Un suceso que se produjo en los primeros compases del tercio de banderillas. El animal no hizo caso al llamamiento de Sánchez y lo prendió lanzándolo de forma violenta por los aires.

La escena generó una gran preocupación entre los asistentes a la cita. Cayó contra el albero y quedó afectado tras el violento suceso.

El parte médico habla de una herida por asta de toro con orificio de entrada en hueco poplíteo derecho con una trayectoria hacia delante de 10 centímetros que contusionó la arteria poplítea y el nervio ciático en su bifurcación y una segunda trayectoria de 15 centímetros en dirección ascendente que produjo lesiones en los músculos isquiotibiales.

Fue intervenido bajo anestesia general y trasladado al Hospital General Universitario Gregorio Marañón previa comunicación a su mutua laboral (Fraternidad-Muprespa), informa el parte médico.

También presentaba un traumatismo facial con epistaxis y erosión en el dorso de la nariz.