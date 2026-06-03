Autobuses lanzadera cada 8 minutos y BIKI para el concierto de Dani Martín en Valladolid: se esperan 15.000 personas

Este sábado, 6 de junio, se va a poder disfrutar del primero de los conciertos que están programados para las próximas semanas en el recinto que lleva el nombre de Pingüinos Arena.

Se trata del de Dani Martín para el que se prevé la asistencia de cerca de 15.000 personas y para el que Auvasa ha organizado un dispositivo especial que facilite la asistencia al evento de interés general para la ciudad de Valladolid.

Por primera vez se añade la posibilidad de asistir al mismo de la mano de BIKI.

El servicio se prestará, como en otras ocasiones, con una línea lanzadera que enlazará el intercambiador de transporte de Plaza de Poniente con el recinto Pingüinos Arena y con recorrido y paradas a través del eje del Paseo de. Zorrilla.

Las salidas de autobuses de la parada de Plaza de Poniente frente a San Lorenzo se realizarán desde la 19:00 y hasta las 21:30 horas cada 8 minutos, y se efectuarán paradas en Paseo de Zorrilla 10 esquina San Ildefonso, Paseo de Zorrilla 130 junto Centro Comercial, Paseo de Zorrilla 166 frente LAVA, Paseo de Zorrilla 238 junto Centro Comercial y Plaza Castilla y León 4.

En cuanto al operativo especial, dentro del servicio de bicicleta pública, se instalará una carpa en el acceso al recinto para que las personas usuarias puedan utilizar este modo de transporte activo aportando rapidez y eficiencia a la asistencia del evento multitudinario.

Imagen de los autobuses para el concierto de Dani Martín.jpg

Una vez finalizado el concierto los autobuses efectuarán la salida desde el recinto del concierto en sentido centro con paradas análogas a las indicadas en sentido contrario.

Dada la elevada afluencia de personas prevista para este concierto, cercana a 15.000, Auvasa dispondrá para este servicio lanzadera de cerca de 20 autobuses.

La mayoría articulados de gran capacidad con los que es posible atender la elevada demanda prevista, disponiendo en los servicios de salida de concierto de la posibilidad de validar títulos en la validadora situada en la puerta central, mejorando notablemente la agilidad de carga de los autobuses.

El servicio se complementa con las líneas ordinarias 18 y 19, con salidas de c/ Dos de Mayo cada 30 minutos (a las medias y a las enteras) y con parada junto al Pingüinos Arena.

Una vez más, AUVASA ofrece alternativas de movilidad para los principales eventos culturales y de ocio que tienen lugar en la ciudad de Valladolid, con el primero de los conciertos previstos en las próximas semanas, y para los que se prevé que AUVASA esté presente.