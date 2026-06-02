Zaratán inaugura su nuevo centro cultural Los Lavaderos, con seis innovadores espacios y una sala de exposiciones

El Ayuntamiento de Zaratán ha inaugurado este martes el nuevo centro cultural Los Lavaderos.

La infraestructura, que ha requerido una inversión de 2.204.517 euros costeada íntegramente con fondos municipales, dota a la localidad de un espacio moderno, luminoso y versátil diseñado para centralizar y potenciar la actividad cultural de todos los vecinos.

El acto oficial de apertura ha estado presidido por el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, el concejal de Cultura, Adrián Martín, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañados por miembros de la corporación local y autoridades de municipios colindantes.

Aunque las instalaciones ya se encontraban operativas desde el pasado otoño para descongestionar otros espacios municipales, la inauguración de hoy marca el inicio oficial de su etapa como centro de la vida social de la localidad.

Modernidad construida sobre la historia local

El nuevo centro consta de tres plantas levantadas sobre un enclave de gran valor histórico para el municipio.

El proyecto comenzó a fraguarse en julio de 2021 con la demolición del antiguo edificio de los lavaderos tradicionales, que se encontraba en estado de ruina.

La nueva edificación no solo recupera el espacio para el disfrute público, sino que mantiene a la vista parte del patrimonio popular original como homenaje a la historia de Zaratán.

Las dependencias cuentan con seis salas polivalentes equipadas con mobiliario versátil que permite adaptarlas a disciplinas tan diversas como el teatro, el aprendizaje de inglés, las artes plásticas, el baile o las nuevas tecnologías.

Asimismo, dispone de una sala de exposiciones que ya está registrando una gran acogida por parte de diferentes asociaciones vecinales y colectivos artísticos de la zona.

“Con esta apuesta no solo hemos conseguido crear un epicentro cultural para Zaratán y su entorno, sino que también ponemos en valor un patrimonio popular como eran los antiguos lavaderos, que podemos ver hoy aquí presentes y a la vista”, ha subrayado el alcalde, Roberto Migallón.

Visita institucional al centro de mayores

Próximo hito: el nuevo centro de mayores

Aprovechando la jornada institucional, las autoridades han visitado las obras del futuro centro de mayores, ubicado a escasos metros del complejo cultural.

Este proyecto, que sustituirá las actuales dependencias del Centro Zéjel, cuenta con un presupuesto estimado de 1.055.000 euros.

Esta obra recibirá una inyección de la Diputación Provincial de Valladolid, que prevé financiar el 85,78 % del coste total (hasta 905.000 euros) a través de los Planes Provinciales y el Plan V.

La concejala de Urbanismo, Personal y Mayores, Diana Parrado, ha explicado que el nuevo edificio será completamente sostenible, funcionará con energías renovables y eliminará cualquier tipo de barrera arquitectónica.

Además de ser un punto de encuentro para combatir la soledad no deseada, ofrecerá servicios especializados de fisioterapia, podología y diversos talleres asistenciales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Zaratán, Félix Mateos, ha mostrado el entusiasmo del colectivo por ocupar un espacio que les permitirá envejecer con calidad de vida sin tener que abandonar su municipio.