La vida de Sebastián Nogales 24 años después de una agresión brutal de ETA: “Me golpeó duro, tardé 600 días en recuperarme"

Sebastián Nogales (56) nació en un pueblo pequeño, aunque realmente nunca vivió en el lugar. Lo hizo en Tarragona hasta que tenía 30 años y después trasladó su residencia a Valladolid.

Ejerció 13 años como Policía Nacional hasta que fue víctima del terrorismo callejero vinculado a ETA y sufrió una brutal agresión el 6 de julio del año 2002 en Pamplona. “ETA me golpeó duro y tardé en recuperarme 600 días”, cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tuvo que dejar su profesión a raíz de las secuelas que le provocó el ataque y desde el año 2021 es el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Exige “respeto, recuerdo y memoria de verdad” para las víctimas.

Charlamos con él 24 años después de esa brutal agresión. Nos cuenta la labor que hacen desde la asociación con acciones de apoyo psicológico, asesoramiento legal y promoción de la memoria y dignidad de las víctimas y pide contar con “una mayor visibilidad”.

Su vida y ser policía

“Me defino como un superviviente. Un servidor público. Pagué un alto precio por defender la libertad y la democracia. Siempre he sido una persona comprometida y más ahora. El objetivo es que no se manipule ni se olvide el relato del terrorismo”, asegura Sebastián Nogales a este periódico.

Nuestro entrevistado nació en un pueblo fuera de Castilla y León, aunque, realmente, nunca vivió allí. Se crio en Tarragona hasta los 30 años y lleva viviendo en Valladolid un total de 26 que suman los 56 que tiene en la actualidad.

“Recuerdo mi infancia en una España humilde, con valores arraigados de respeto, esfuerzo, cariño y amor por la familia. Soy una persona que está muy comprometida con esos valores de entonces”, apunta.

Nuestro protagonista siempre tuvo claro que quería entrar en la Policía Nacional. Entre 1994 y 1996 estuvo en Ávila e Ibiza para entrar al cuerpo y después ejerció entre el año 1996 y el 2000 en Barcelona y entre 2000 y 2007 en Pamplona.

“Me jubilaron de forma precipitada, antes de llegar a mi edad por las secuelas neurológicas que me produjo el ataque del año 2002, tras 13 años en el cuerpo”, explica.

Una brutal agresión

“Los hechos se produjeron el 6 de julio del 2002. Lo recuerdo con mucha dureza. Fueron a por mí. Sufrí una emboscada por parte del terrorismo callejero vinculado a ETA, por la kale borroka. Acabé en coma. Me reventaron la cabeza a golpes, pero tengo la suerte de poder contarlo”, nos explica.

Sufrió agresiones por todo el cuerpo, traumatismos, fisuras, roturas, en los momentos previos al chupinazo de San Fermín de aquel año. Lo que tenía que haber sido una gran fiesta, se tornaba en pesadilla para Sebastián Nogales.

“Momentos antes del chupinazo salieron por la calle Jarauta en formación militar unas 200 personas con banderas afines a ETA. Querían su repercusión mundial. Buscaban acabar con la vida de un policía y me tocó a mí”, explica el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, en un relato que pone los pelos de punta.

En dicha emboscada, como cuenta, intentó “defenderse” pero “fue golpeado con barras de acero” por todo el cuerpo. Especialmente en la cabeza.

“La agresión fue por parte de miembros de ETA, no hay duda. Me dejaron tirado en medio de la calle y me llevaron al hospital cuando estaba entre la vida y la muerte”, explica.

Espeluznante.

600 días de recuperación

“ETA me golpeó duro y tardé en recuperarme 600 días. Las capacidades neurológicas me quedaron mermadas para siempre. Estuve en el hospital recuperándome y después continué en mi domicilio”, explica.

Entre el año 2002 y 2007 tuvo que afrontar un “largo periplo judicial” tras los hechos. Sería en ese año 2007 cuando nuestro protagonista tendría que dejar la Policía Nacional por las secuelas de aquella brutal agresión.

“La vida con ETA era la inseguridad pública, no solo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino para toda la sociedad. Vivíamos con miedo. Mataron a muchos policías y guardias civiles, pero ellos mismos decidieron abrir el abanico a toda la sociedad civil”, añade Nogales.

No se olvida, ni mucho menos, de los “miles de heridos con secuelas” y de las “casi 900 víctimas mortales”. Tampoco de “las viudas y los huérfanos” que tuvieron que sufrir los atentados de la banda terrorista.

“A mí me reventaron todo el cuerpo. No hay derecho a que te abran la cabeza con una barra de acero”, afirma rotundo, volviendo a su caso.

Presidente desde el 2021

Fue en el año 2007 cuando Sebastián Nogales tuvo que dejar la Policía Nacional debido a las secuelas que le provocó la agresión. Vivió momentos muy difíciles al ver que “no podía desarrollar el trabajo para el que soñó”.

“En 2021 comencé como presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Las víctimas, por mucho que a las administraciones no les guste escucharlo, somos las grandes olvidadas. Nuestra labor pasa por asistir, escuchar y ayudar a estas personas afectadas”, apunta Sebastián Nogales.

El presidente de dicha asociación pide a las administraciones “poner las herramientas necesarias para ayudarles” y ensalza “el trabajo de los medios de comunicación y las universidades que ayudan a conocer las historias de las personas perjudicadas”.

“Las administraciones van a remolque. Es muy triste. En estos cinco años como presidente he tenido que poner mucho dinero de mi bolsillo para diferentes acciones. No es de recibo que esto pase”, señala.

Él, junto a su equipo, trabaja incansablemente para que estas víctimas puedan tener voz dentro de la sociedad muchos años después.

“Respeto, recuerdo y memoria de verdad”

“Necesitamos que las administraciones no estén con nosotros para un momento puntual. Las víctimas no podemos mendigar tener una presencia. Debemos de ser recordados con respeto, recuerdo y memoria de verdad”, añade.

Nogales aboga por “poner a los afectados en primer plano” y pide “más ayuda” para atender a estas personas afectadas señalando que “aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer”.

“La clase política no está a la altura de la labor que está ejerciendo el periodismo y las universidades para darnos voz. Somos una asociación que representa a 250 víctimas y esa visibilidad es mínima”, apunta.

Finaliza afirmando que Castilla y León es “la segunda Comunidad con más víctimas mortales de ETA, aunque los atentados no se hayan cometido en la región” y exige “respeto, dignidad y representatividad” y también “quiere que los jóvenes conozcan lo que sucedió en el pasado”.