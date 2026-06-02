Valladolid y la corte, el libro que revive su época más brillante y olvidada: "355 razones para ser reconocida por la Unesco"

La relevancia histórica de Valladolid no se limita a los cinco años en los que ostentó la capitalidad oficial a comienzos del siglo XVII. Durante largos periodos de los siglos XV y XVI, la ciudad se convirtió en el auténtico epicentro del poder de la Monarquía Hispánica.

Para rescatar del olvido este pasado deslumbrante, el Ayuntamiento de Valladolid ha editado la obra colectiva Valladolid y la corte, presentada oficialmente en el marco de la 59ª Feria del Libro.

El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde, Jesús Julio Carnero, y del historiador Carlos Belloso Martín, coordinador de un volumen de 355 páginas que aspira a devolver a los ciudadanos la memoria de una etapa crucial para la identidad local.

La obra reúne las investigaciones y textos de seis profesores de distintas facultades de la Universidad de Valladolid, quienes analizan la política, el arte, la religión, la literatura y el trazado urbano de aquella época dorada.

Durante su intervención, el alcalde Jesús Julio Carnero reivindicó el inmenso legado histórico de la capital del Pisuerga, destacando que la ciudad tiene tanta historia de la que presumir que resulta complejo quedarse con un solo hito.

No obstante, Carnero confesó su especial vinculación con el matrimonio de los Reyes Católicos, celebrado en Valladolid en 1469, un acontecimiento que situó como el origen de la dimensión universal de la ciudad y el nacimiento de uno de los estados más antiguos y modernos de Europa.

El regidor también conectó este impacto con hitos morales de primer orden, como la célebre Controversia de Valladolid.

Por su parte, el coordinador de la obra, Carlos Belloso, defendió con firmeza que el peso histórico de la ciudad debería traspasar las fronteras nacionales.

El historiador lanzó una ambiciosa propuesta argumentando el valor patrimonial del texto de cara al reconocimiento internacional de la capital.

"Las 355 páginas de este libro son 355 buenas razones para que la Unesco concediese a Valladolid el reconocimiento histórico que se merece", afirmó rotundamente Belloso.

El corazón cultural del imperio

El volumen detalla cómo las continuas estancias de los monarcas transformaron progresivamente a Valladolid en el centro neurálgico donde se tomaban las decisiones que gobernaban el mundo.

Esta concentración de poder e influencia atrajo a embajadores, intelectuales y a los creadores más célebres del Siglo de Oro español. Figuras de la talla de Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Pedro Pablo Rubens o el escultor Gregorio Fernández coincidieron en sus calles, dejando una huella imborrable.

La obra desgrana este fenómeno a través de las distintas miradas de sus coautores, huyendo de visiones simplistas.

Mientras que Javier Burrieza profundiza en las mentalidades colectivas de la época, desde las clases populares hasta la nobleza, el historiador Félix Javier Martínez aprovecha su capítulo para reivindicar la figura de Carlos V en la ciudad, un monarca cuyo impacto local considera que ha sido injustamente eclipsado por el relato de los Comuneros.

El urbanismo y las artes también reciben una atención preferente en el libro. Jesús Félix Pascual analiza la ciudad como el gran escenario físico de la corte, mientras que Javier Pérez Gil demuestra cómo el trazado actual de las calles y la arquitectura vallisoletana son herederos directos de aquellos siglos de esplendor.

Finalmente, la sección literaria a cargo de Javier González Martínez aporta detalles biográficos sorprendentes, revelando que el propio creador del mito universal de Don Juan, Andrés de Claramonte, contrajo matrimonio en Valladolid, sumando un motivo más a la proyección internacional de la ciudad.