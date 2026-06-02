El libro que el buen aficionado al deporte vallisoletano debe leer: 25 entrenadores que han creado escuela

¿Qué hacen juntos en un libro entrenadores como Porfi Fisac, Eusebio, Javier Mínguez, Raúl González o Laura López Valle? Pues pasar a formar parte de un libro que todo buen aficionado al mundo del deporte de Valladolid tiene que tener entre sus manos.

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Valladolid su primer libro, Valladolid, escuela de entrenadores, una obra que pone en valor la figura de los técnicos que han contribuido a convertir a la ciudad en una referencia deportiva dentro y fuera de España.

Editado por Fuente de la Fama y escrito por 18 periodistas deportivos de la APDV, entre ellos el jefe de sección de EL ESPAÑOL Castilla y León, J.I. Fernández, el libro reúne 25 entrevistas reportajeadas a entrenadores de nueve disciplinas.

Tan diversas como fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, ciclismo, gimnasia, natación, natación artística y hockey en línea. La publicación traza un recorrido por algunas de las figuras más influyentes del deporte vallisoletano contemporáneo y analiza los métodos, valores y enseñanzas que han marcado generaciones de deportistas.

La obra ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Deportes, la Diputación Provincial de Valladolid, Caja Rural de Zamora y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Los entrenadores protagonistas de la obra son Pepe Moré, Fernando Redondo, Eusebio Sacristán, Rubén Baraja, Gustavo Aranzana, Moncho Monsalve, Paco García, Hugo López, Porfirio Fisac.

Juan Carlos Pastor, Raúl González, José ‘Jota’ González, Dani Gordo, David Pisonero, Nacho González, Chema Rodríguez.

También Diego Merino, Juan Carlos Pérez ‘Bocca’, Miguel Velasco ‘Miguelón’, Fernando de la Fuente ‘Canas’, Ángel Ruiz, Javier Mínguez, Laura López Valle, Ramiro Cerdá y Teresa Ginés.

Durante la presentación, el alcalde de Valladolid, José Julio Carnero, destacó el papel fundamental de los entrenadores en la formación de las personas.

“Un entrenador es un maestro que siempre da una lección de vida que no aparece en los libros”, afirmó. Asimismo, subrayó valores como “la cultura del esfuerzo, la superación, el sacrificio y, sobre todo, la derrota, que es donde más aprendemos”.

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Por su parte, el presidente de la APDV, Guillermo Velasco, explicó que el proyecto nace con la intención de preservar la memoria deportiva de la ciudad y reconocer a quienes han contribuido de manera decisiva a construir su prestigio.

“Valladolid siempre ha presumido de ser una ciudad multideportiva por excelencia y, sin embargo, nunca se había escrito sobre los entrenadores, que son parte de los méritos y la gloria del deporte vallisoletano. Este libro quiere ser un reconocimiento a todos aquellos entrenadores que han beneficiado tanto al deporte de Valladolid”, señaló.

Recuerdo a Moncho

Uno de los momentos más emotivos del acto estuvo dedicado al recuerdo de Moncho Monsalve, recientemente fallecido.

El histórico técnico de baloncesto concedió su entrevista para el libro apenas unos días antes de su pérdida, dejando así su testimonio para una obra que pretende convertirse en referencia documental del deporte vallisoletano.

En representación de todos los entrenadores participantes, Porfirio Fisac destacó el orgullo que supone formar parte de la historia deportiva de la ciudad.

“Nos sentimos bendecidos”, aseguró, antes de reconocer que, aunque el baloncesto le ha dado mucho a nivel profesional, su mayor satisfacción ha sido “haber podido ayudar a mucha gente a lo largo del camino a cumplir su sueño”.

Más allá de los éxitos deportivos y los resultados competitivos, Valladolid, escuela de entrenadores profundiza en las historias personales y profesionales de técnicos que han desarrollado carreras de primer nivel, desde el deporte base hasta la élite nacional e internacional.

El libro pone el foco en el conocimiento, la capacidad de liderazgo y la transmisión de valores que han convertido a Valladolid en una auténtica cantera de entrenadores.

La publicación ya está disponible al precio de 22 euros en las principales librerías de la ciudad y también puede adquirirse a través de la propia Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid.

Los autores de las entrevistas, todos ellos periodistas de la APDV, son José Anselmo Moreno, Arturo Alvarado, Manuel Centeno, Jesús Pérez Baraja, Luis Miguel de Pablos.

Mariano González Egea, Carlos Raúl Martínez, Guillermo Velasco ‘Lolo’, Marco Antonio Méndez, Eduardo Blanco, Jesús I. Fernández, Íñigo Torres, Inés Morencia, Chus Rodríguez, Juan Carlos Cristóbal, José Miguel Ortega, María Martín y Rebeca Pasalodos.