Hartazgo en Aldeamayor con las carreras ilegales: “Es un peligro real para conductores y los que asisten como público”

El Polígono El Brizo en Aldeamayor de San Martín donde se producen las carreras ilegales. Fotografía: Google Maps.

“Esto es algo que se repite muy frecuentemente. Es cierto que la Guardia Civil interviene de forma muy rápida. Cada cierto tiempo se reúnen y cuando lo hacen siempre interviene la Benemérita de forma muy rápida por lo que queda paliada la situación”, ha afirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Roberto Martínez, alcalde de Aldeamayor de San Martín.

Todo después de que haya tenido lugar una nueva concentración de carreras ilegales en el Polígono El Brizo de la localidad vallisoletana que ha obligado a intervenir a la Guardia Civil en el lugar el pasado viernes.

“Pasan unos meses y vuelven a ir allí. El día que van, interviene la Benemérita y luego se pasan otros meses sin venir y así constantemente. Gracias a las intervenciones de la Guardia Civil se consigue que no sea algo semanal”, ha añadido el primer edil de la localidad vallisoletana.

Roberto Martínez apunta que la zona en la que se producen estas carreras ilegales “queda bastante apartada del pueblo” y “es más por el perjuicio a las empresas del lugar que por los ciudadanos de Aldeamayor”.

“No gusta porque es ilegal. Esto conlleva infracciones de conducción temeraria y pone en peligro a las personas que allí se juntan. Se ponen en peligro ellos mismos, los que conducen y asisten como público. Es un peligro real para las personas”, no duda en afirmar el regidor.

Roberto Martínez finaliza asegurando que desde el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín existe “un apoyo incondicional al trabajo de la Guardia Civil” y destaca “su labor” cuando estas situaciones se producen.

“Agradecemos la labor de la Guardia Civil cuando estas situaciones se producen”, ha finalizado el alcalde de la localidad vallisoletana.