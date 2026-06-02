Las grandes promesas del fútbol sala se citan en Valladolid: primera fase del campeonato de España de cadete y alevín

El Pabellón UVA Fuente La Mora de Valladolid será el escenario de la Primera Fase del Campeonato de España de Clubes en las categorías Cadete y Alevín durante los días 5, 6 y 7 de junio de 2026.

La organización del evento corre a cargo del C.D. Valladolid Sport Sala, entidad que se ganó el derecho a solicitar la sede tras proclamarse campeón de Castilla y León en ambas divisiones, recibiendo finalmente el aval de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El torneo, que cuenta con el respaldo institucional de entidades como Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, arrancará el viernes 5 de junio a las 15:00 horas con los primeros encuentros de la jornada inaugural.

El calendario se intensificará durante todo el sábado 6 de junio, con partidos programados tanto por la mañana como por la tarde, y pondrá su broche de oro el domingo 7 de junio, disputándose los duelos decisivos en una franja comprendida entre las 09:00 y las 16:00 horas.

En la categoría Cadete, el C.D. Valladolid Sport Sala medirá sus fuerzas contra rivales de entidad: el EFS Siero (campeón de Asturias), el CDE El Valle (campeón de la Comunidad de Madrid) y el Sala 10 Zaragoza (campeón de Aragón).

Por lo que respecta al cuadro Alevín, el conjunto vallisoletano compartirá grupo con la SD Alcudia Futsal (campeón de las Islas Baleares), el Alto Do Vento FS (campeón de Galicia) y, de nuevo, el CDE El Valle de Madrid.

El premio para los equipos que logren adjudicarse el primer puesto de sus respectivos grupos será el billete para disputar la gran Final Four, que se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de junio de 2026 y que coronará a los mejores clubes de España.