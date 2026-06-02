El gran fenómeno mundial K-Pop aterriza en Vallsur con la celebración del musical exitoso K-Power

Vallsur no para y ya prepara una nueva acción para llenar de alegría y mucha diversión el centro comercial vallisoletano.

En esta ocasión, este fin de semana, se va a convertir en el epicentro del fenómeno mundial del K-Pop con una programación que está pensada para todos los públicos.

Va a combinar baile, música, maquillaje y espectáculos en directo de forma totalmente gratuita.

El sábado 6 de junio tendrá lugar en el centro comercial vallisoletano el gran espectáculo ‘K-Power, el musical K-Pop’, de 19:30 a 20:30 horas, una producción de Octopus Producciones que llega a la ciudad de Valladolid dentro de su gira nacional.

Tras su exitosa temporada en el Teatro Calderón de Madrid, el show recorre ahora los principales escenarios de España, acercando al público una experiencia musical llena de energía, ritmo y espectaculares coreografías.

Inspirado en el universo y las canciones de las cazadoras de demonios (K-Pop Demon Hunters), el espectáculo propone una vibrante experiencia musical dirigida tanto a los seguidores del K-Pop como a quienes quieran descubrir una propuesta diferente y divertida. Un espectáculo dinámico, visual y muy participativo que invita al público a cantar, aplaudir y disfrutar de una experiencia musical única.

“Queremos ofrecer propuestas de ocio innovadoras y diferenciales que conviertan Vallsur en un punto de encuentro para todos los públicos. El K-Pop es actualmente uno de los fenómenos culturales más populares del momento y con mayor impacto entre los jóvenes, y creemos que esta programación permitirá acercarlo a Valladolid de una forma divertida, participativa y accesible”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Además del musical, la programación arrancará el viernes 5 de junio con una clase coreográfica K-Pop abierta al público (de 19 a 20 horas), donde los asistentes podrán aprender algunos de los pasos más característicos de este estilo musical.

El sábado 6 de junio, Vallsur contará también con un espacio temático inspirado en la estética de los artistas K-Pop (de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas) donde los visitantes podrán experimentar con diferentes looks y maquillajes.