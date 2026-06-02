Detienen a un casero por echar a una familia con niños del piso que les tenía alquilado en Valladolid

El interior de la vivienda en la zona de Las Batallas de Valladolid. Fotografía: Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, el 27 de mayo, a un hombre como presunto autor de un delito de allanamiento de morada, coacciones y hurto, como informaron fuentes policiales.

Todo después de que impidiera el acceso a una familia a su vivienda y sustrajera diferentes efectos del interior del domicilio.

A las 15:00 horas de ese 27 de mayo, agentes de la Policía Nacional, de paisano y en vehículo camuflado, fueron comisionados por la sala Cimacc 091 para acudir a una vivienda del barrio de Las Batallas.

En el lugar, un hombre explicaba a los agentes que, cuando intentaba entrar en el domicilio, junto a su mujer y sus hijas de cuatro y doce años, comprobaron que la cerradura superior de la puerta, de la que no disponían de llave, había sido cerrada.

Los agentes verificaron que la cerradura estaba efectivamente bloqueada. El inquilino manifestó que llevaban un año y medio residiendo en el piso, que el contrato se formalizó a través de una inmobiliaria y que abonaban 550 euros mensuales, mostrando los justificantes de transferencia.

Añadió que mantenían conflictos previos con el arrendador, quien incluso les había cortado la luz y el gas en marzo del año anterior, y que sospechaban que él había cerrado el bombín para impedirles el acceso.

El inquilino facilitó el número de teléfono del propietario, que no respondió a las llamadas.

Veinte minutos después, el arrendador se personó en el portal, siendo plenamente identificado por los agentes.

Preguntado por los hechos, afirmó que la familia “no tenía contrato” y que recibía los 550 euros en una cuenta “sin conocer la procedencia”.

Requerido en varias ocasiones por la llave del bombín superior, inicialmente se negó a colaborar, aunque finalmente admitió que la llave estaba en su despacho y se ofreció a recuperarla acompañado por los agentes.

En el despacho, el varón extrajo de un cajón un juego de llaves, entre ellas la correspondiente a la cerradura superior.

Una vez abierta la puerta, el inquilino y su familia accedieron al domicilio junto a los agentes, comprobando que la vivienda estaba revuelta, con objetos por el suelo y echaron numerosos enseres en falta, incluidos sus pasaportes y el contrato de arrendamiento.

En ese momento, el arrendador reconoció espontáneamente ante los agentes que, utilizando el juego de llaves que conservaba, había entrado en la vivienda, había cogido los pasaportes y otros objetos y se había deshecho de ellos en un contenedor cercano.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del arrendador como presunto autor de allanamiento de morada, coacciones y hurto, trasladándolo a la Comisaría de Delicias para la práctica de diligencias.

Se solicitó apoyo de otras dotaciones para la búsqueda de los objetos sustraídos.

Posteriormente, los agentes fueron informados de que los efectos habían sido localizados en un contenedor por otra patrulla pudiendo recuperarlos. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.