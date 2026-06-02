Condenados seis menores por crear y difundir imágenes de compañeras desnudas mediante IA en Valladolid

Una agente de la Guardia Civil, imagen de archivo. Guardia Civil

El Tribunal de Instancia de Valladolid, en su Sección de Menores, ha condenado a seis jóvenes por un delito contra la integridad moral tras generar y difundir imágenes de compañeras de instituto desnudas utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

La sentencia impone a los condenados una medida de seis meses de tareas socioeducativas.

Los hechos se remontan a noviembre de 2024, cuando salió a la luz la creación y difusión de estas imágenes en el centro educativo en el que estudiaban tanto los acusados como las víctimas, en una localidad de la provincia de Valladolid.

El caso fue juzgado posteriormente en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Según fuentes del caso, cuatro de los menores han sido condenados como autores de un delito contra la integridad moral, mientras que un quinto ha sido considerado responsable de dos delitos de esta misma naturaleza.

La resolución también contempla la condena de un sexto joven, todos ellos con edades comprendidas entre los 14 y los 15 años en el momento de los hechos.

Por otro lado, la magistrada ha absuelto a otros cuatro encausados del delito contra la integridad moral por el que también estaban siendo investigados.

Asimismo, los diez menores procesados han sido absueltos del delito de elaboración y difusión de pornografía infantil que figuraba en la acusación.

La sentencia considera acreditada la participación de los condenados en la creación, exhibición y difusión de imágenes manipuladas mediante Inteligencia Artificial que mostraban a varias compañeras desnudas.

Una conducta que el tribunal entiende constitutiva de un atentado contra la integridad moral de las víctimas.

No obstante, la resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso ante la instancia superior correspondiente.