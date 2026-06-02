La Cistérniga cede suelo público para construir 80 viviendas de protección oficial para jóvenes: precios y puntuación preferente

El Ayuntamiento de La Cistérniga se ha comprometido a facilitar la emancipación de sus jóvenes y a fijar población en el municipio.

Gracias al acuerdo con la Sociedad de Capital y Patrimonio de Castilla y León (SOMACYL), el consistorio donará una parcela de suelo público que albergará la construcción de 80 viviendas de protección oficial (VPO).

Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa habitacional asequible para evitar que los jóvenes que han crecido y trabajan en la localidad se vean obligados a trasladarse a otros municipios debido a los elevados precios del mercado inmobiliario.

El proyecto nace con el propósito de respaldar a las nuevas generaciones, ofreciéndoles la oportunidad real de desarrollar su proyecto de vida y formar una familia en su propio entorno.

Ventajas económicas y prioridad para los residentes

Los vecinos y vecinas que ya se encuentren empadronados en La Cistérniga contarán con una puntuación adicional preferente, reconociendo y recompensando de este modo la residencia efectiva en el municipio para otorgar prioridad a quienes ya forman parte de la comunidad.

En el aspecto económico, el carácter de protección oficial de los inmuebles y la cesión gratuita del terreno municipal garantizarán que los precios finales de venta o alquiler se sitúen muy por debajo de la media del mercado actual.

A este esfuerzo local se sumará el programa de ayudas de la Junta de Castilla y León, que aportará un 20% de financiación complementaria, transformando este plan en una oportunidad real y viable para los beneficiarios.

Suelo público al servicio de los vecinos

El equipo de gobierno califica esta actuación como uno de los proyectos más importantes impulsados en los últimos años, al poner un recurso común como el suelo público al servicio de los vecinos que más lo necesitan.

"Cuando pedimos el respaldo de los ciudadanos de La Cistérniga, nos comprometimos a no dejar a nadie atrás, y especialmente a no dejar ir a nuestra gente joven. Hoy damos un paso que demuestra que cumplimos con nuestros compromisos", ha manifestado el regidor.

Con el objetivo de mantener una total transparencia, el Ayuntamiento informará detalladamente a los vecinos en los próximos meses sobre las bases que regirán el proceso de adjudicación.

A través de los canales oficiales del consistorio se darán a conocer próximamente los requisitos de acceso, los plazos de solicitud y el calendario previsto para el desarrollo de las obras.