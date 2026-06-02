El artista Manolo Sierra, antes del juicio por el borrado de su mural en Castronuño: "Si fastidian uno, hacemos dos"

El artista Manolo Sierra posa ante una pancarta que representa el mural borrado. JIF

El artista Manolo Sierra ha afrontado este martes el juicio por el borrado de su mural sobre memoria histórica en Castronuño (Valladolid).

Lo ha hecho arropado por un centenar de personas en la plaza de Caño Argales representantes políticos, colectivos memorialistas y organizaciones de izquierda que se concentraron a las puertas de los juzgados de Valladolid para mostrarle su apoyo.

La vista judicial aborda la eliminación de una obra dedicada al recuerdo y reconocimiento de las víctimas del franquismo, un mural que fue borrado por decisión del alcalde de la localidad.

Antes del inicio del juicio, Sierra defendió el valor artístico y colectivo de la obra y enmarcó el proceso judicial como una respuesta necesaria frente a actuaciones que, a su juicio, dañan la calidad democrática.

"Los murales tienen un componente pedagógico y didáctico, pero también es didáctico llevar al banquillo a desgraciados que se dedican a hacer lo que les da la gana con el despotismo de una autoridad que hay que justificar", afirmó ante los medios.

El pintor destacó que el mural nació de un encargo realizado por Izquierda Unida a través de su Red de Memoria y subrayó que, aunque se trata de una obra de autor, también posee una dimensión colectiva.

"Es una obra de creación, de autor y a la vez colectiva. Todo lo que yo sé lo aprendí de todas las personas que están aquí y de muchas otras que no han podido venir", señaló.

Sierra aseguró que el juicio trasciende el caso concreto de Castronuño y lo vinculó a la defensa de la memoria democrática.

"Todo esto son disparos a la línea de flotación de la democracia. Y con la que está cayendo, como no cerremos filas, estamos apañados", advirtió.

Respecto al resultado de la vista, el artista afirmó que espera conocer los argumentos que justificaron la eliminación del mural y confió en obtener una sentencia favorable.

"Esperamos ganar, claro. Pero en parte este juicio ya está ganado por el hecho de habernos presentado y está doblemente ganado viendo a toda esta gente aquí", declaró.

Durante su intervención, también reivindicó la movilización social y la respuesta colectiva frente a la desaparición de obras artísticas.

"Una de los mantras que hay que repetir una y otra vez es que si fastidian un mural, hacemos dos. Si fastidian dos, hacemos cuatro. Pero también, cuando haga falta, a los tribunales", afirmó.

En el mismo lugar

Lejos de reclamar una compensación simbólica, Sierra insistió en que el objetivo de la demanda es recuperar la obra en el mismo lugar donde fue eliminada.

"Lo que solicitamos es la restitución de ese mural. No es que me digan: ahí tienes la pared y pinta lo que quieras. No. Pinto lo que había. Lo que pedimos es la restitución en el mismo lugar, con las mismas condiciones de autor y colectivas", explicó.

El artista precisó que la nueva obra debería mantener el espíritu del mural original y seguir recordando "a los asesinados en la guerra y sobre todo en la posguerra".

Sierra reconoció además que no es la primera vez que algunas de sus obras sufren daños o son ocultadas. "Ya ni me acuerdo de los que están fastidiados", comentó, recordando otros murales desaparecidos bajo capas de pintura en Valladolid.

La concentración contó también con el respaldo de Valladolid Toma la Palabra. Su portavoz municipal, Rocío Anguita, criticó la eliminación de la obra "sin permiso y sin siquiera comunicárselo a su autor”.

Antes de entrar en los juzgados, Sierra quiso agradecer el apoyo recibido y lanzó un último mensaje de confianza. "Me encuentro completamente blindado. Soy invulnerable", aseguró.

Y concluyó con una declaración que resume el espíritu con el que afronta el proceso: "Vamos a ganar y a celebrarlo. Y en todo caso, nada, ni un paso atrás ni para coger impulso".