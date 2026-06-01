Valladolid da el pistoletazo de salida a los Premios Iberdrola Supera con 400.000 euros para el deporte femenino

Valladolid ha sido el lugar elegido hoy para dar el pistoletazo de salida a la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera. Estos galardones, que ya se han ganado un nombre en toda España, nacieron con la meta de reconocer los mejores proyectos que usan el deporte para empujar la igualdad de género y hacer que las mujeres pisen fuerte en el terreno de juego.

Para los que estén pensando en presentarse, hay una buena noticia, y es que han ampliado el plazo para mandar las propuestas hasta el próximo 21 de junio, así que los colectivos y asociaciones tienen unos días más para no quedarse fuera.

En la presentación ha estado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, sacando pecho porque la ciudad sea la sede de una iniciativa que ve en el deporte el trampolín perfecto para cambiar las cosas en la sociedad. Junto a él han estado el delegado de Iberdrola en la comunidad, Miguel Calvo, y la jefa de Patrocinios, Laura Gil, que ha recordado lo emocionante que es ver cómo estos premios convierten sueños en realidades.

Y las cifras hablan solas: desde que empezaron en 2020, ya se han presentado más de 5.300 proyectos de todos los rincones del país.

Novedades y un buen pellizco económico

Este año los premios vienen más grandes porque se estrenan dos categorías nuevas: una centrada en Salud y Bienestar y otra para las Veteranas. Estas se unen a las seis que ya existían, que tocan desde el deporte base y de competición hasta la inclusión, la difusión, los proyectos sociales o el impulso en el mundo rural.

Al final, el pastel total que se va a repartir asciende a 400.000 euros, lo que significa que el proyecto ganador de cada una de las ocho modalidades se llevará un buen empujón de 50.000 euros limpios para ponerse en marcha.

Elegir a los mejores no va a ser fácil, pero de eso se va a encargar un jurado de honor lleno de caras muy conocidas del deporte y la televisión. Entre los que van a tener que valorar los trabajos están Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Ona Carbonell, Susanna Griso o Alexia Putellas. Tampoco ha querido perderse el acto en Valladolid la medallista olímpica Lydia Valentín, otra de las encargadas de las votaciones, que ha destacado el lado tan humano y la ayuda tan real que suponen estos galardones.

Un escaparate para los deportistas

La presentación ha servido también para escuchar los testimonios de quienes viven de cerca el avance del deporte inclusivo. Marta Fernández, nadadora paralímpica y embajadora de Iberdrola, ha resaltado el valor que tiene el apoyo empresarial para construir referentes estables que inspiren a las nuevas generaciones de mujeres deportistas.

Asimismo, el coordinador del proyecto Convi-Bol del colegio de educación infantil y primaria Lope de Vega de León, Elías Rubio, ha compartido su experiencia tras alzarse con el galardón en la categoría Supera Social en la pasada edición, explicando cómo el premio les ha servido para consolidar una iniciativa escolar basada en la igualdad de oportunidades.

Iberdrola ejerce desde 2016 como el principal promotor del deporte femenino en el país, prestando su apoyo actualmente a 35 federaciones nacionales y dando nombre a más de 100 competiciones oficiales.

Este respaldo ha contribuido a que el número de mujeres federadas en estas disciplinas haya crecido más de un 80% en la última década, rozando en la actualidad las 820.000 licencias. La firma complementa esta labor con su aportación al deporte paralímpico mediante el Plan ADOP y la concesión de becas de formación universitaria destinadas a facilitar la inserción laboral de los atletas tras su retirada de la alta competición.