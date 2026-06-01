Una persecución de película por las calles de Valladolid acaba con un coche destrozado y dos detenidos

Estado en el que quedó el vehículo perseguido. Fotografía: Policía Municipal de Valladolid.

Dos hombres de 38 y 39 años han sido detenidos en Valladolid después de una persecución de película por las calles vallisoletanas en unos hechos que, como ha confirmado la Policía Municipal a EL ESPAÑOL de Castilla y León, se produjo en la madrugada del sábado 30 al domingo 31 de mayo.

El suceso se produjo sobre las 3:00 horas, pero fue a las 02:40 horas cuando un coche intentó evitar un control de alcoholemia que se ubica en la calle José Acosta con Camino del Prado.

El vehículo intentó evitar el control a gran velocidad marchando por la calle José Acosta y entró por las calles de Zaratán.

Posteriormente, y seguido por la Guardia Civil, marchó en dirección Villanubla para volver a meterse por las calles de la ciudad del Pisuerga, en concreto por la Avenida Gijón y Avenida de Burgos.

A la persecución se unió un coche de la Policía Municipal y otro de paisano.

Fue en la Avenida de Burgos cuando el coche perseguido chocó y sufrió un brutal accidente y cuando los agentes ordenaron a los dos ocupantes bajarse del mismo, a lo que se negaron de forma exaltada.

Tras sacarlos los agentes de dicho vehículo, se detuvo al conductor por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, presunto contra la seguridad vial y uno más de desobediencia y resistencia.

Por su parte, el copiloto, como informan a este periódico las mismas fuentes, fue detenido por un presunto delito de resistencia y desobediencia. Además, al copiloto se le detectaron tres bolsas con cocaína por lo que también fue propuesto para sanción.

Una persecución de película por las calles de Valladolid que pudo acabar muy mal.