De 40 en un pabellón a 360 en el José Zorrilla: "El torneo surge de un tuit para resolver malos rollos entre aficionados"

La vida les juntó por una idea loca plasmada en un tuit por uno de ellos y el destino les ha convertido en los ideólogos de uno de los eventos sociales que más esperados en Valladolid anualmente. Alejandro de Paz, Simón Asensio y Sergio Hernando son quienes están detrás de la AfterTuit Cup.

Un torneo de aficionados del Real Valladolid y usuarios de X (antes Twitter) que comenzó celebrándose en un pabellón con apenas 40 participantes y hoy reúne a más de 360 seguidores blanquivioletas, más acompañantes, en el estadio José Zorrilla por tercera edición consecutiva.

Este año celebra su quinto aniversario como un evento ya consolidado, que dejó atrás la organización 'amateur' para ser prácticamente profesional casi desde su segunda edición.

Y decimos casi porque ya en su estreno lograron contar con la presencia de figuras como el alcalde de Valladolid por aquel entonces, Óscar Puente, el rector de la UVa hasta ahora, Antonio Largo, o uno de los periodistas deportivos más reconocidos de la ciudad, Chus Rodríguez.

Luego vinieron Jesús Julio Carnero, que ganó las elecciones a la Alcaldía en 2023, retransmisiones en directo para el Twitch de Radio Marca Valladolid, la colaboración directa con el Pucela y el interés de una masa social blanquivioleta que cada año espera con deseo la llegada del torneo.

Tres desconocidos y un tuit

Alejandro, Simón y Sergio no se conocían. Los dos primeros sí sabían de la existencia el uno del otro porque habían estudiado ambos en el Colegio San José, pero en distintos cursos, mientras que la relación del tercero se limitaba únicamente a las redes sociales.

"En esa época había un poco de mal rollo, enfrentamientos entre aficionados y discusiones. Entonces un día puse un tuit y dije que para resolver estas cosas había que hacer como una velada de Ibai, que acababa de empezar por aquellas, pero de fútbol", recuerda De Paz a este periódico.

Aquella publicación de Alejandro tuvo "más repercusión de la esperada", siendo Simón y Sergio los que más interés mostraron. De ello surgió un grupo de WhatsApp y nació la AfterTuit Cup, antes con otro nombre, como una primera edición humilde en el pabellón del Colegio San José

"En cuestión de unos días o unas semanas ya habíamos alquilado el polideportivo y convocamos a la gente por Twitter. Pusimos tres euros (por participante), para comprar unas medallitas, un trofeo y pedimos que nos dejasen unos petos", recuerda De Paz.

Aunque se celebraban las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, nadie les falló a su llamamiento y una mañana de septiembre 2022 tuvo lugar la primera edición de este torneo.

Imagen de la primera edición de la AfterTuit Cup en 2022 Álvaro López

Fueron 40 participantes, pero entre amigos y familiares el Colegio San José reunió a alrededor de 100 personas que no quisieron perderse aquella mañana de fraternidad y comunidad.

"No teníamos mucha esperanza, pero no falló nadie. Había gente que igual venía hasta sin dormir", recuerda aún Alejandro. La repercusión fue de tal calibre, con la presencia de las figuras políticas y universitarias mencionadas, que el propio Colegio San José les ofreció las instalaciones gratuitas para la segunda edición al año siguiente.

El primer paso del club

La participación creció para la segunda edición, hasta los 60 jugadores aproximadamente, pero también lo hizo la asistencia, con casi 200 personas que acudieron hasta las instalaciones para disfrutar del torneo.

Aquella segunda edición supuso el primer acercamiento del club hacia el torneo. Alejandro contactó con el Real Valladolid para ver si, de alguna manera, querían ser parte de este torneo que es, intrínsecamente, de aficionados blanquivioletas.

Y el resultado fue la cesión de una camiseta firmada por la primera plantilla para que fuera sorteada. Pero realmente lo que sacaron los organizadores de aquello fue un vínculo ya establecido que, a la postre, superó sus expectativas.

El torneo, además, mejoró su operatividad y se implementó un modelo basado en hacer equipos "compensados de nivel". "Conseguimos hacerlos muy igualados. No es un torneo para ir ganar, es para pasarlo bien", recalca el joven ideólogo.

Las dos primeras ediciones de la AfterTuit Cup se celebraron en el polideportivo del Colegio San José Alba Rodríguez

La AfterTuit Cup respetó desde sus inicios su principio básico, que era ser un mecanismo para acabar con el "mal rollo" entre aficionados y entre estos y el club. "Las personas que por Twitter se llevan mal, resulta que se han conocido jugando al fútbol y se llevan bien", puntualiza uno de los organizadores.

La iniciativa demostró que "no es lo mismo hablar con alguien a través de una pantalla que romper esa barrera". "Ahí ya resulta que nos llevamos mejor de lo que creíamos", insiste De Paz.

Esta perspectiva del torneo, como una herramienta social para hacer comunidad, terminó convenciendo al club. "El tercer año nos reunimos, se comentó la posibilidad de lo del estadio, pero era una locura", reconoce Alejandro.

La competición sufrió un ascenso meteórico en su influencia en apenas dos años, por lo que el club finalmente decidió apostar por ello, como una forma de limar asperezas y dar la oportunidad a centenares de socios de cumplir uno de sus sueños, que es jugar en el estadio José Zorrilla.

"Se dio la circunstancia de que a ellos ese año les interesaba también, hacer alguna acción con abonados, y tenían esta base de la que podían partir, un torneo creado por aficionados del Pucela por y para otros aficionados", relata.

Todo el proceso fue llevado "en secreto" por Alejandro, Simón y Sergio, hasta tener cerrada por completo la organización de aquella tercera edición.

"La gente estaba muy emocionada, decía que había crecido mucho el torneo del primer al segundo año y avanzaban que algún día se jugaría en Zorrilla. Pero estaban de broma", recuerda el ideólogo.

Incluso hay quienes aventuraban que la AfterTuit Cup acabaría "jugándose hasta en los Anexos". "Sí, sí, ya verás en los Anexos", apunta entre risas De Paz.

Del pabellón al estadio José Zorrilla

El sueño, que "era inimaginable y ni siquiera estaba entre nuestros planes", acabó haciéndose realidad. "Cuando conseguimos anunciarlo fue una locura, la gente flipaba y lo organizamos todo como buenamente pudimos", precisa Alejandro.

El estreno en el estadio José Zorrilla fue un salto cualitativo y cuantitativo muy importante para estos tres jóvenes abonados, que tuvieron que aprender de "pequeños patrocinios, gestión deportiva, contratos o seguros médicos", entre otras cuestiones.

La tercera edición de la AfterTuit Cup fue la primera que se celebró en el estadio José Zorrilla. Real Valladolid

Para De Paz, esta nueva dimensión "beneficiaba a las dos partes, club y afición" y supuso un antes y un después para una competición que no paraba de crecer.

El torneo, que comenzó en un pabellón con 40 aficionados y es hoy una competición de 360, con otros tantos centenares que se acercan para disfrutar de un día de camaradería, ha regalado a Alejandro, Simón y Sergio sensaciones "increíbles".

Pero si hay una que destaca por encima de otra, es la de "no solo cumplir tu sueño de jugar en el Zorrilla, sino hacer que otros tantos aficionados también lo hagan".

"Sigue pasando, hay quien no ha jugado todavía, pero que ya se ha inscrito este año y ves mensajes que te llegan. No esperaba yo estar cumpliendo sueños de nadie", reconoce el ideólogo.

Capacidad máxima

Para Alejandro, Simón y Sergio el techo de la AfterTuit Cup ya está alcanzado. Tanto es así que los 360 participantes de esta quinta edición son el mismo número que el año pasado. Un incremento que multiplica casi por 10 a sus inicios y que, a pesar de ello, mantiene el "espíritu" desde que se concibió.

"Podríamos subir las inscripciones, pero no se trata de ponerlas más caras. Queremos que la gente que juega tenga buena experiencia", incide el organizador.

En la actualidad, el torneo se compone de 24 equipos mixtos, con jugadores de mínimo 15 años, por cuestiones de seguros médicos, que disputan al menos tres partidos de 20 minutos, más rondas eliminatorias hasta la final si es que van clasificando.

La AfterTuit Cup tiene un concepto totalmente inclusivo, con equipos mixtos. Real Valladolid

"Podríamos decir, quitamos partidos asegurados y podemos meter más gente, más dinero y más todo, pero la cosa es que la gente diga, he estado una hora mínimo jugando en Zorrilla y está bien invertida la inscripción, ha merecido la pena", reitera.

Una mirada al pasado

Echar la vista atrás le provoca a De Paz un sentimiento de "orgullo muy grande", especialmente por "ver lo feliz que ha hecho a las personas". "Fue una idea que surgió de la nada y bendita idea, porque ha sido increíble", apunta.

Cinco años ya, como evento social consolidado en el calendario local, tras los que pretenden seguir "aprovechando el momento" porque, los tres, son conscientes de que la posibilidad del estadio no estará para siempre.

"Siempre depende de mil cosas. Nunca sabemos cuándo vamos a dejar de tener el estadio, que no es nuestro y es un favor que hace el club a su afición", aclara Alejandro.

Sin embargo, el día que desaparezca esta oportunidad tiene claro que "si hay que volver a un polideportivo, quizás volvamos". "Y volveremos a ser, probablemente, alguno más de 40, pero hemos hecho muchísimos amigos por el camino, gente muy importante y nos han acompañado en las cinco ediciones", recalca.

Ganadores de la última AfterTuit Cup en 2025. Adrián García

De Paz defiende que "el torneo no es solo el estadio, ya existía de antes, ya se jugaba antes y ya lo disfrutábamos antes". Por eso, aunque sabe que "seremos menos y no podamos hacer tantas cosas, seguirá existiendo ese día al año, para juntarnos, echar una pachanga y pasarlo bien".

Mientras tanto, la AfterTuit Cup seguirá sirviendo como una "plataforma para acercar aficionados entre sí y al club". "El primer año del estadio, que se cumplían 40 años de la Copa de la Liga, conseguimos que la expusieran durante el torneo. El club no tiene un museo, no puedes ir a verlo, entonces creo que son cosas muy buenas para la afición", manifiesta Alejandro.

Novedades para la V AfterTuit Cup

La V edición de la AfterTuit Cup tendrá lugar el próximo 13 de junio en el estadio José Zorrilla. Una nueva cita para la que, según avanza Alejandro, habrá capitanes que serán "algún que otro influencer conocido en Valladolid".

En el plano extradeportivo, algunas de las novedades que desvela el organizador es que habrá una zona de DJ, además de la habitual barra con comida y bebida.

Este año la AfterTuit Cup pretende dar un salto más allá de lo deportivo. Real Valladolid

"Queremos ir un poco más allá y vamos a tener esta parte lúdica. La entrada es gratuita para que pueda ir cualquiera, amigos, familiares, y que no estén solamente en la grada pasando calor", añade.

El objetivo de Alejandro, Simón y Sergio es "aumentar la experiencia más allá de lo deportivo", para que el recuerdo no quede solo en los que están sobre el césped, sino que la participación se extienda también a las gradas.