Muere un hombre de 40 años tras volcar su coche en la A-6 a la altura de Rueda

Imagen de la cámara de la DGT de los servicios de emergencia en otro accidente similar en la A-6 a su paso por Valladolid.

Un hombre de unos 40 años ha fallecido este lunes tras sufrir un grave accidente de tráfico en el kilómetro 168 de la autovía A-6, a su paso por el término municipal de Rueda (Valladolid). El siniestro se produjo en sentido A Coruña cuando, por causas que se desconocen, el turismo en el que viajaba se salió de la calzada y dio varias vueltas de campana.

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada de alerta en la que se informaba del percance. Los alertantes indicaron que en el coche viajaban dos ocupantes y que uno de ellos se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del habitáculo destrozado.

De inmediato, la sala de operaciones del 1-1-2 dio el aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid —necesarios para realizar las tareas de excarcelación— y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó hasta el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la rapidez en el despliegue de los servicios de emergencia, el personal médico desplazado al punto del accidente solo pudo confirmar el fallecimiento del varón herido una vez que lograron acceder a él.