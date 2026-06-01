La fortuna vuelve a sonreír a Valladolid: la Bonoloto deja un pellizco de Segunda Categoría en Arroyo de la Encomienda

Luis Vázquez de Prada, lotero de 'La Rana de Oro' en Río Shopping, tras vender el tercer premio de la Lotería de Navidad en una imagen de archivo.

Castilla y León sigue en racha con los juegos de azar y esta vez le ha tocado el turno a la provincia de Valladolid. El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 1 de junio de 2026, ha dejado un notable premio de Segunda Categoría en la localidad de Arroyo de la Encomienda, sumándose a la reciente ola de suerte que vive la comunidad tras el histórico bote de la Primitiva de hace pocos días.

El boleto agraciado, dotado con un premio unitario de 41.964,97 euros, fue validado en la Administración de Loterías Número 2, la famosa Rana de Oro del Centro Comercial Río Shopping del municipio vallisoletano. La combinación ganadora de la jornada estuvo compuesta por los números 06, 48, 23, 10, 46 y 30, con el 29 como complementario y el 5 como reintegro.

El propietario de este boleto se quedó a tan solo un número de alcanzar la gloria máxima en una noche donde la recaudación total del sorteo ascendió a más de dos millones de euros.

La suerte estuvo muy repartida en esta ocasión, ya que se registraron otros dos boletos acertantes en esta misma categoría de cinco aciertos más el complementario, los cuales fueron validados en la localidad de Aínsa, en Huesca, y en Los Corrales de Buelna, en Cantabria.

Al no existir ningún acertante de Primera Categoría, se ha generado un bote para el próximo sorteo de la Bonoloto, donde un único ganador podría embolsarse la cantidad de 600.000 euros. Mientras tanto, Arroyo de la Encomienda celebra este nuevo pellizco que confirma que la provincia de Valladolid continúa bajo el ala de la fortuna en este inicio de mes.