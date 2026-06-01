El fiscal y las acusaciones del caso ataúdes descartan el “chantaje” de Justo y consideran “contundentes” las pruebas

El Ministerio Fiscal y las dos acusaciones particulares en el caso de los ataúdes de Valladolid han mantenido este lunes, 1 de junio, la petición de condenas por el presunto fraude de los ataúdes que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos que se revendían después entre 1995 y 2015 por parte del Grupo El Salvador y Funeraria Castellana de Valladolid.

Dan veracidad a las anotaciones y explicaciones de Justo M, el extrabajador de la funeraria, tras negar que fuera un montaje y añadiendo que queda “debidamente” acreditado que fue así.

Consideraron que la prueba de cargo contra los 23 acusados fuel legal, por lo que no procede estimar la nulidad alegada, además de ser “suficiente, bastante, apta, contundente y aplastante” para solicitar una sentencia condenatoria.

El fiscal mantuvo las penas más altas para los hijos del expropietario Ignacio y Laura, de 20 años de prisión mientras que rebaja la condena para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y su hija María del Rosario, que se enfrentan cada una a once años de cárcel.

En concreto, se les exime de los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y contra el respeto a los difuntos, aunque conservan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. En el caso de los trabajadores del grupo, se reafirmaron la petición de pena para el resto de los trabajadores.

Las dos acusaciones particulares mantuvieron la petición de pena contra la viuda María del Rosario por su participación en un grupo criminal, tras reconocer que su intervención en la empresa fue mínima una vez que falleció el propietario de la funeraria pese a ser la administración de las sociedades, aunque continuaron con todos los cargos contra su hija Rosi.

Se calcula que son más de 1.300 los posibles afectados por el cambiazo de féretros en los crematorios de Grupo El Salvador. Más de 900 denuncias han llegado desde Comisaría y el resto directamente al juzgado. Por su parte, la defensa de la familia Morchón y los otros acusados pidieron, al igual que en el inicio del juicio, la nulidad del proceso por irregularidades en la investigación policial que destapó el presunto fraude.

El Ministerio Público recordó hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid, según recogió la Agencia Ical, que las actuaciones de iniciaron a finales de 2017 y las primeras declaraciones de los acusados fueron en febrero de 2019 ante el juzgado de Instrucción.

No en vano, apuntó que en la fase de instrucción se interrogó a más de un centenar de perjudicados, se incorporaron documentos por un volumen cercano a 4.000 y se practicaron las pruebas propuestas por las partes al escuchar a testigos, peritos y acusados.

“Tras el transcurso de este periplo, más de ocho años después de la incoación del procedimiento y siete años después de las primeras declaraciones prestadas por los investigados, a día de hoy seguimos sin respuesta a cómo es posible que familiares que vieron la entrada de su féretro de sus difuntos en el horno crematorio del tanatorio El Salvador, en Valladolid capital, hayan visto fotografiados a sus difuntos en las instalaciones que la empresa tiene en Santovenia del Pisuerga, cinco kilómetros más allá de dónde está el tanatorio”, subrayó.

Fotografías, precisó, donde se veían los cuerpos de sus seres queridos sobre tapas de cajas de restos, dentro cajas de resto, ataúdes viejos o en desuso, que, en cerca de 150 casos, no eran aquellos que los familiares vieron en su despedida en el tanatorio El Salvador.

“No se ha dado ninguna explicación en estos siete años a esta pregunta más llamativa y relevante. Solo una explicación aproximada, que fue cosa de un extrabajador, Justo M.”, añadió.

Es decir, Justo habría organizado todo esto, que pasaba por bajar del cementerio del Santovenia, su único centro de su trabajo, hasta el tanatorio de Valladolid, entrar en las instalaciones, parar una incineración que ya estaba en marcha, sacar el féretro, bajarlo por el ascensor hasta el garaje, introducirlo en un vehículo, trasladarlo al cementerio de Santovenia y luego incinerarlo. Todo ello, sin que nadie lo viera, declaró el fiscal.

Después de esa incineración, prosiguió, Justo habría bajado las cenizas al tanatorio para introducirlas en el horno crematorio del tanatorio, para que luego otro trabajador las recogiera. “Es una explicación absurda porque esto es imposible”, aseveró.

También dijo que los acusados han negado cualquier tipo de participación en el cambio de féretros y culpan a Justo.

“Quien no haya presenciado todo el juicio ni visto el dolor y la impotencia mostrada por los familiares, puede llegar a esta sala y decir, sin ningún tipo de rubor y sin ponerse rojo como un tomate, de que no ha pasado nada o que esto es cosa de un extrabajador”, lamentó. Unas actuaciones que supusieron unos beneficios económicos ilícitos de cuatro millones de euros en las dos décadas investigadas.

En su amplio y minucioso informe de conclusión, el Ministerio Fiscal aseguró que la única explicación a todo lo que ocurrió en la empresa El Salvador fue dada por Justo M., que desde 1995 y hasta 2015, en que se jubiló, era el responsable de la recepción y del horno crematorio en el turno que le correspondía.

No en vano, gracias a sus anotaciones en varias libretas, fotografías, carretes sin revelar y memorias USB, se conoció que se cambiaban los féretros y las flores para volver a ser vendidos para otros nuevos servicios funerarios. “Él confesó que participó en estos hechos y, por eso y a raíz de los escritos de acusación, se le acusaba de estos hechos”, expuso.

Una declaración del coimputado que, en su opinión, es “hábil” y “apta” para destruir la destrucción de la presunción de inocencia del resto de participantes. “Busquemos si ha sido un montaje y se ha preparado una extorsión a Ignacio Morchón Alonso, tal y como sucedió en 2017, o si era cierto lo que decía Justo, tal y como sostiene la Fiscalía, tras las pruebas practicadas”, apuntó.

Fue entonces, cuando el Ministerio Público hizo una presentación muy detallada de las pruebas documentales tanto de la denuncia presentada por Morchón contra Justo M. en febrero de 2017, cuando adjuntó las dos cartas y las fotografías de cuerpos de difuntos sobre tapas y cajas deterioradas y el extrabajador pedía al empresario que se pusiera en con él para que no destapara toda la trama del cambiazo de los féretros.

Una denuncia en la Policía que planteaba que se incluirían unos mensajes de Whatsapp enviados por Justo, pero, finalmente, no fue así al señalar que había eliminado el historial de los mismos porque atentaba contra la dignidad de los fallecidos pero también una tercera carta. En su opinión, Morchón trató de desacreditar la actuación de la Policía.

También repasó todo el material recogido por Justo con 5.308 anotaciones “muy detalladas y muy precisas” en las 26 libretas y tres archivadores entre las que figuraban, por ejemplo, los ataúdes que se “cambiaban” o se “robaban para el jefe”; las pruebas caligráficas de Justo que demuestran que fueron realizadas durante todos los años de investigación.

Además, el Ministerio Público también mencionó los informes de la Policía que detectaron, tras analizar la documentación del grupo, que las incineraciones en el horno del cementerio de Santovenia pasaron de 500 a 100 al año, con la apertura del crematorio del tanatorio del Salvador en Valladolid, pero el consumo de gas propano se mantenía, al igual que la periodicidad del repostaje.

Es decir, se realizaban más incineraciones de las previstas en el caso de las instalaciones del Santovenia mientras que el consumo de gas natural en el tanatorio de Valladolid era “bastante similar”, curiosamente -matizó- hasta la jubilación de Justo, ante el temor de una posible denuncia.

Además, el Ministerio Fiscal mencionó los informes de Vigilancia Aduanera sobre la ocultación de más de 400.000 euros y el blanqueo de capitales porque no se han utilizado todos los féretros que eran necesarios. No en vano, se emitían facturas falsas con proveedores, como el caso de Victorio S., que también está acusado.

Es por ello que consideró como probado que la actividad consistente entre 1995 y 2015 por el Grupo funerario El Salvador en la que los trabajadores seguían indicaciones y mandatos de los responsables de la empresa, primero Ignacio Morchón Alonso y luego los hijos que quedan al frente de la propiedad, para llevar a cabo un cambio de féretros antes de la incineración, al igual que la utilización de las flores para luego volver a ser vendidas en nuevos servicios funerarios, ocultando a los familiares que ya se habían utilizado.

El Ministerio Público aseguró que esta actuación requería la intervención de más personas y empleados encargados de los hornos crematorios en cada momento, que serían auxiliados por los conductores. “La voluntad del dueño no era suficiente para llevar a cabo esa sustracción o sustitución de féretros”, comentó. De ahí que manifestara que no se sostiene que este tipo de actos fueran desconocidos por el personal de la funeraria.

El fiscal quiso dejar claro que las anotaciones de Justo Martín sobre las cenizas recibidas por los familiares, en los que solo en cinco ocasiones existieron cambios o mezclas sobre los restos de los fallecidos incinerados. Eso sí, ninguno -según esa documentación- afectaría a los familiares que han comparecido en la Audiencia Provincial. “Esa incertidumbre conviene ser aclarada”, aseguró.

“Verdaderas víctimas”

Las acusaciones particulares consideraron que ha habido prueba de cargo “suficiente” para negar la presunción de inocencia de los acusados. Tras valorar el informe “brillante” del Ministerio Fiscal, una de ellas subrayó que las “verdaderas víctimas” en esta causa sobre los perjudicados por las actuaciones del cambiazo de los ataúdes.

“Me ha llamado poderosamente la atención el tono con el que han declarado los acusados que pretendían erigirse en víctimas del extrabajador Justo, cuando eso no es así”, afirmó. En este sentido, criticó que los acusados no comparecieron en las sesiones de prueba testifical, como si “les importara los más mínimo”.

A su juicio, todos los hechos que se juzgan en la Audiencia están unidos por un “nexo en común”, al igual que las pruebas que los acredita han de entenderse de manera relacionada.

“Todas las pruebas practicadas son los hilos de una cuerda y las hebras de un cable, que cuando se trenzan forman una imagen completa: una operativa empresarial organizada, prolongada en el tiempo y reparto de funciones, con una clarísima finalidad económica para los miembros de la familia Morchón”, añadió.

No en vano, expuso que la prueba es “ingente” y ha de valorarse como un sistema “concatenado” de libretas, archivadores, dietarios, fotografías, declaraciones e informes de Vigilancia Aduanero, entre otros. Y es que aseguró que el objeto de debate no son las anotaciones de Justo o si una persona sola puede mover un féretro o incluso su empatía o estado mental sino una trama para llevar a cabo un cambiazo de ataúdes.

Respeto a los difuntos

La otra acusación particular, que representa a familiares de 55 fallecidos, coincidió que lo que se enjuicia no es un simple incumplimiento contractual ni una mera irregularidad en la prestación de un servicio funerario por que se juzga una práctica “sistemática, organizada y sostenida en el tiempo” para la sustitución de féretros antes de la incineración y su reutilización, con un beneficio económica tras el engaño a las familias de los ataúdes y adornos florales.

A su juicio, según recogió Ical, ha quedado acreditada que se trasladaban féretros, se extraían los cuerpos, se introducían cadáveres en cajas para resto y se hacía crear a los familiares que el proceso de incineración se hacía correctamente como accionar los ventiladores y la emisión de certificados que no eran reales.

Todo ello, con el ánimo de lucro. Per hizo hincapié al respeto a los difuntos y sus familias, pese a que es el delito que menos pena tiene, pese a ser lo “más grave”, desde el punto de vista moral. No en vano, no se cumplió el derecho de las familias para despedir a sus seres queridos con dignidad.

“No nos encontramos ante hechos aislados o episódicos porque todas la documentación intervenida y las pruebas evidencian la existencia de una práctica reiterada, conocida, tolerada y económicamente provechosa para quienes participaron en ello”, concluyó.