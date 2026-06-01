El festival urbano Lasamoa reconectará Valladolid con el río Pisuerga: música en directo y deporte en Las Moreras

A la izquierda, presentación del festival en el Ayuntamiento de Valladolid. A la derecha, el río Pisuerga a su paso por la ciudad.

La playa de Las Moreras y el Paseo del Catarro se convertirán el próximo 20 de junio en el gran escenario de 'Lasamoa Pool Festival-Viviendo el Río', un novedoso festival urbano, sostenible y de acceso totalmente gratuito.

La cita propone catorce horas de programación ininterrumpida, desde las 10:00 hasta las 00:00 horas, con el objetivo de transformar el entorno natural del Pisuerga en un gran espacio de encuentro ciudadano a través de propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y medioambientales destinadas a todos los públicos.

Esta ambiciosa iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), y forma parte del programa estratégico municipal 'Viviendo el Río'.

El proyecto se enmarca dentro de la 'Misión Valladolid, ciudad cero emisiones en 2030', una de las estrategias europeas más exigentes para avanzar hacia la neutralidad climática.

Para su desarrollo, el festival cuenta con el apoyo transversal de las áreas de Medio Ambiente, Movilidad, Turismo, Deporte y Aquavall, además del patrocinio de Renacer Carbono y Tools, junto a un sólido tejido de colaboradores y asociaciones locales.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha destacado el valor ecológico del Pisuerga, definiéndolo como un auténtico corredor biológico rico en biodiversidad y un eje natural lleno de vida que ofrece la oportunidad de replantearse cómo habitamos el entorno urbano.

Por su parte, el gerente de IdeVa, Fernando Rubio, ha remarcado que se trata de un proyecto de ciudad para reconectar el río con las personas.

Rubio ha explicado también el origen del nombre del festival, que rinde homenaje a la antigua piscina 'La Samoa', un espacio de convivencia referencial que estuvo abierto junto al río entre 1935 y 1998.

El festival recupera ahora ese espíritu desde una mirada contemporánea, conectando la memoria colectiva con la sostenibilidad. A lo largo de toda la jornada, el festival fluirá por diferentes áreas temáticas integradas en la propia naturaleza del parque.

En la Zona Playa se concentrará la actividad deportiva y recreativa con propuestas de vóley, calistenia, salvamento y teatro junto al agua.

La música en directo y las sesiones de DJs serán las protagonistas en la Zona Music, donde destacan los conciertos de la banda Desmedida y el grupo Toompak, que presentará su aclamado espectáculo de percusión con materiales reciclados 'Reciclart 2.0'.

El dinamismo continuará en la Zona Pista Viva con espectáculos de circo y actuaciones itinerantes, mientras que la Zona Kids ofrecerá talleres infantiles vinculados al cuidado del medio ambiente.

El plano más social y de concienciación se ubicará en la Plaza Misión, un punto de encuentro participativo diseñado para visibilizar las acciones de la ciudad en su camino hacia las cero emisiones. Todo ello se complementará con la Zona Food & Barras, un espacio dedicado a la gastronomía y el descanso.

Con actividades añadidas como la ruta teatralizada 'Historias que cuenta el río' o encuentros fotográficos, Lasamoa aspira a convertirse en el gran altavoz festivo de la Misión Valladolid, invitando a toda la ciudadanía a implicarse de forma activa y cercana en un modelo de ciudad más verde, saludable y habitable.