Fernando (52) ha visto 5 eclipses solares totales y espera al de agosto: “Sé desde hace 30 años la foto que quiero hacer"

Fernando Cabrerizo Palomo en el Centro Astronómico de Tiedra. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El próximo 12 de agosto de 2026 va a tener lugar un histórico eclipse solar total que va a cruzar la mitad norte y este de España. Será un fenómeno astronómico que convertirá el día en noche durante casi dos minutos al atardecer. Será el primero visible en la península ibérica desde el año 1912.

Fernando Cabrerizo Palomo es un divulgador científico que ha presenciado unos cuantos eclipses solares totales a lo largo y ancho de todo el mundo y que habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León de este evento único.

“He viajado, para presenciar eclipses solares totales, a Francia en el año 1999. A Sudáfrica en 2002. También a Rusia en 2008 y a China en 2009 y fui a Estados Unidos en 2017. Además, relacionado con el astroturismo, también he ido a ver auroras boreales a Groenlandia en 2011, Finlandia en 2012 y Alaska en 2014”, explica nuestro entrevistado.

Nacido en Valladolid, nuestro entrevistado tiene 52 años y cuenta con dos empresas, una de informática y otra de divulgación científica. También colabora con el Centro Astronómico de Tiedra.

“Llevo observando el cielo 40 años. Como divulgador científico un total de 30. Llevo mucho tiempo participando en charlas y divulgando sobre astronomía en la Sociedad de Astronomía de Valladolid, Syrma”, nos explica.

Hablamos con él sobre el que es, sin lugar a dudas, el evento del año.

Su pasión por los astros, desde pequeño

“Me defino como un astroturista que, además, hace divulgación científica. Me encanta el cielo, observarlo y vivirlo. Me dedico profesionalmente al astroturismo y también lo practico”, asegura Fernando Cabrerizo Palomo.

Vallisoletano, de 52 años, de pequeño quería ser bombero. Pasó una infancia “buena jugando en el parque con la bici” y “sin redes sociales”.

“Mi primera incursión en el mundo de la astronomía se produjo en el Colegio García Quintana. Por la tarde hacían talleres y me encantó, cuando solo tenía unos 13 años. Recuerdo que la primera vez que identifiqué Orión fue desde la terraza del centro”, afirma nuestro protagonista.

De ahí saltó a la Agrupación Vallisoletana de Astronomía, la que hoy en día es la Sociedad Astronómica de Valladolid (Syrma).

“Ser divulgador científico es compartir un conocimiento de forma que sea fácilmente entendible por el público en general. Casi siempre son observaciones prácticas o charlas teóricas. La astronomía te conecta con la humanidad en la que vivimos”, confiesa nuestro entrevistado.

Un auténtico apasionado del cielo.

El astroturismo y sus viajes

“También colaboro con el Centro Astronómico de Tiedra. Ahora, con el eclipse del 12 de agosto, estamos dando clases a muchas personas que quieren realizar actividades ese día, pero no hay tantos monitores para explicarlo. Por ello les damos unas nociones para que entiendan todo bien”, asegura.

Fernando ha recorrido miles de kilómetros para observar cinco eclipses solares totales. Para él, este fenómeno es “uno de los mayores espectáculos de la naturaleza”.

“Para los amantes de estos fenómenos, se producen uno o dos al año en zonas localizadas y países concretos. Este año tenemos la suerte de que se puede apreciar en España. El problema va a estar en el que se enganche a ellos y le toque viajar, como a mí”, añade entre risas.

El experto señala que “desde el año 1912 no se aprecia un eclipse solar total en la península” pero recuerda que “en Canarias hubo uno en 1959”.

La magia del eclipse y la protección

“Llamamos eclipse solar total a cuando la luna se pone delante del sol. Implica varios fenómenos a la vez. Hay que estar atentos a las sensaciones. Se va a ver una iluminación ambiente que no se ha vivido nunca”, afirma.

Explica que “no se hace de noche del todo” porque “en el horizonte queda luminosidad” pero vuelve a recalcar que “se vivirá algo mágico y jamás experimentado por muchos”.

“Para verlo hay que usar gafas especiales. No valen radiografía o trucos de andar por casa. Las gafas deben de estar certificadas. Tampoco hay que mirar por el telescopio en ese momento porque ponemos en riesgo nuestra retina”, afirma.

Consejos para tener en cuenta para que un evento tan especial no nos provoque problemas en nuestro estado de salud.

Una foto pensada desde hace 30 años

“Será sobre las 20:30 horas del 12 de agosto, más o menos. En Valladolid capital puede durar un minuto y medio. En la provincia va de 1:40 al norte a no verse nada de la totalidad en el sur. En Osorno, en la provincia de Palencia, puede llegar al minuto y 46 segundos”, cuenta Fernando.

Nuestro protagonista es consciente de que este eclipse solar total “va a mover a mucha gente” y que ha provocado que “la astronomía esté de moda este año”.

“Si viniera del extranjero y tuviera que decidir un sitio para ver el eclipse sería Osorno, en la provincia de Palencia. Yo lo veré en la Montaña Palentina. En una zona a la que iba de pequeño. Sé desde hace 30 años la foto que quiero hacer ese día”, finaliza.