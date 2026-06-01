Confirmado por el Ayuntamiento de Valladolid: más de 1,3 millones para que la Catedral brille con más fuerza

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado, en la mañana de este lunes 1 de junio, luz verde al convenio de colaboración establecido entre el Consistorio y el Arzobispado para garantizar la financiación de las actuaciones del proyecto de restauración y revitalización del Conjunto Catedralicio de Valladolid.

Una iniciativa estratégica para la conservación del patrimonio histórico y la promoción, tanto cultural como turística de la ciudad del Pisuerga.

Esta colaboración responde al interés municipal por impulsar el desarrollo de un proyecto de gran relevancia para Valladolid, cuya ejecución contribuirá a preservar uno de los principales bienes patrimoniales de la ciudad, reforzando al mismo tiempo su atractivo turístico y su proyección cultural dentro de Castilla y León.

El convenio da continuidad al Protocolo General de Actuación suscrito el 12 de mayo de 2025 entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, el Arzobispado de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid.

Aquel acuerdo reconocía la importancia de la actuación y la voluntad de las tres instituciones de colaborar en su desarrollo, previendo la formalización de un convenio específico que permitiera articular jurídicamente su ejecución.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 6.378.305 euros. De esta cantidad, 2.306.135 euros serán financiados mediante la subvención estatal concedida en el marco del Programa 2% Cultural.

El importe restante, 4.072.170 euros, será asumido por las tres instituciones firmantes del protocolo, correspondiendo a cada una de ellas una aportación de 1.357.390 euros.

Con la aprobación del convenio, el Ayuntamiento de Valladolid adquiere el compromiso de aportar 400.000 euros en el ejercicio presupuestario de 2026 y 957.390 euros en 2027, cantidades que serán transferidas al Arzobispado de Valladolid para la ejecución de las actuaciones previstas. Asimismo, la administración municipal participará en las labores de seguimiento y supervisión del proyecto.

La intervención permitirá avanzar en la restauración y puesta en valor del Conjunto Catedralicio de Valladolid, fortaleciendo su papel como destacado referente espiritual, social, cultural y turístico, y contribuyendo al desarrollo económico y a la dinamización del patrimonio histórico de la ciudad.