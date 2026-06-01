Cáritas Valladolid destina 389.000 euros a vivienda y pide a los propietarios que no pasen de 500 euros de alquiler

Rueda de prensa de presentacion de la Memoria de Caritas Valladolid correspondiente a 2025. Archidiócesis de Valladolid.

Cáritas Valladolid apoyó a un total de 430 familias, que agrupan a 1.061 personas, para el pago de suministros y el alquiler ante la situación actual de la vivienda, que se ha convertido en el mayor factor de exclusión social en España.

Así lo atestiguó el delegado episcopal de Cáritas en Valladolid, José Colinas, durante la presentación de la memoria de Cáritas 2025, donde cifró la ayuda a la vivienda en 389.000 euros.

Además, añadió que la entidad acogió a 86 personas de 55 familias en sus recursos residenciales e hizo una petición de socorro en nombre de la gente vulnerable para dirigirse a las personas con viviendas vacías y apelar a su conciencia y solidaridad para hacer asequibles estos recursos.

La presentación de estos datos coincidió con los preparativos de la inminente visita oficial del Papa León XIV a España, un acontecimiento en el que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, formará parte del séquito que acompañará al Pontífice.

Precisamente Argüello, en el prólogo de la memoria, advirtió del crecimiento notable en las solicitudes de apoyo habitacional, tanto de personas en riesgo de exclusión como de familias previamente estables.

Colinas vinculó este llamamiento a la nueva campaña de Cáritas que, bajo el lema Elige amar. Elige comunidad, pretende fomentar la participación activa de la sociedad hacia un modelo basado en la fraternidad, que permita que las personas vulnerables tengan un hogar adecuado y puedan desarrollar su vida con dignidad.

El peso de la vivienda se ha convertido en el mayor factor de la exclusión social debido a un encarecimiento del precio del alquiler de un 31 por ciento desde 2018 que hace que aún familias con ingresos no puedan mantener unas condiciones de vida dignas.

Se trata de la realidad de los trabajadores pobres, uno de los nuevos rostros de la exclusión que atestigua que, hoy en día, tener empleo no garantiza salir de la pobreza, como expone también el IX Informe de la Fundación Foessa.

El alquiler medio en la capital se sitúa en 791 euros, según los promotores inmobiliarios. Incluso en la zona más barata, como Pajarillos, San Isidro o Canterac, el precio medio es de 553 euros al mes, una cifra que escala a 661 euros en Delicias y Arco de Ladrillo, a 759 en La Rondilla, y alcanza los 885 euros en Parquesol y Huerta del Rey.

Por ello, el delegado episcopal hizo ese llamamiento a la solidaridad para que quienes dispongan de viviendas vacías o en alquiler las hagan asequibles, recordando que un alquiler social no puede ir más allá de los 400 o 500 euros y advirtiendo que si un propietario lo que quiere es que Cáritas le garantice que no le pase nada a la vivienda con un precio de mercado, la entidad no está para eso porque no es una inmobiliaria.

Además, Colinas justificó que los apoyos económicos de la entidad se estén dirigiendo al pago de alquileres y suministros básicos porque el reparto de alimentos no solucionaba la vida de las personas, mientras que pagar la luz y la calefacción, y que luego la persona pueda ir a comprar a una tienda, le aleja de la exclusión y normaliza su vida.

Al drama habitacional se suma el caso más extremo: el programa de personas sin hogar acompañó a 685 personas a través de 17.044 intervenciones, lo que supuso un desembolso de 924.654 euros.

Acabar con la desconfianza

El director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Guenther Eduardo Boelhoff, planteó que la observación realizada por la ONG al contexto actual sugiere que de fondo lo que hay es una situación de desconfianza por parte de los propietarios a que los inquilinos en situación de vulnerabilidad paguen la renta.

Por eso, defendió la figura de Cáritas como entidad que media entre arrendadores y arrendatarios para gestionar las viviendas vacías existentes en Valladolid.

Pretenden ser el amigo del que te puedes fiar al avalar moralmente a las personas vulnerables porque cuando se les da confianza, no fallan, y bajo la premisa de que las familias no quieren vivir de ayudas, sino tener espacios seguros para que todo funcione.

Boelhoff mostró la preocupación de Cáritas por la posibilidad de que la propuesta de prioridad nacional de Vox acabe por generar rivalidad entre colectivos para el acceso a un hogar o ayudas, y advirtió que la necesidad de vivienda no se va a resolver con dar prioridad a un requisito de empadronamiento porque, en el caso de Valladolid, no va a reducir la lista de espera del programa de vivienda municipal, ampliado recientemente de uno a tres años por el Ayuntamiento.

Proceso de regularización

También se refirió Boelhoff al proceso de regularización extraordinaria de migrantes que está teniendo lugar en España, en el que alabó el modelo de acción social subsidiario y coordinado entre los agentes sociales para dar información, acompañar en la preparación de la documentación y dar apoyo económico para conseguir el certificado de antecedentes penales.

Porque, al final, las personas migrantes, como el resto de las 6.195 atendidas por Cáritas Valladolid en 2025, están en el territorio y merecen ser acompañadas en la vulnerabilidad en todas las dimensiones y en todas las etapas de la vida.

Una perspectiva que apoyó Colinas bajo el prisma de que desde 2021, como institución de la Iglesia, han apoyado esta iniciativa como un acto de justicia social y de reconocimiento a las personas que están contribuyendo a la sociedad.

Consideró el proceso como una buena herramienta para sacar a muchas personas de la exclusión y la invisibilidad y un complemento imprescindible al reglamento de extranjería, pero, sobre todo, como una cuestión de dignidad humana y bien común.

4,2 millones de euros en 2025

Junto a Boelhoff y Colinas, también estuvo presente la administradora de Cáritas Diocesana de Valladolid, Cristina Martín, que cifró en más de 4,2 millones de euros el gasto de la ONG durante 2025.

El desglose de los diez programas revela que hubo 1.466 personas atendidas en la vertiente de empleo, 289 en proyectos de mayores, 122 en mujeres vulnerables, 366 en bienestar emocional y 247 en el área de adicciones y reclusión, además de la acción internacional que benefició a 1.672 personas en Ecuador y Marruecos.

Martín recordó que el 29 por ciento del presupuesto procede de la subvención pública, gracias a las personas que marcan la X de la Iglesia y de los fines sociales en su declaración de la renta.

No obstante, alertó de que, mientras el gasto sigue aumentando, en más de 400.000 euros en este último año, los ingresos habituales procedentes de donativos de socios y aportaciones de empresas tienen una tendencia a la baja.

Aunque ha habido una gran aportación de herencias y legados, la administradora recordó que son los socios habituales los que, con su aportación, dan estabilidad a medio y largo plazo a los programas de Cáritas.