El pueblo ideal para comer el mejor pincho de lechazo y recorrer a pie: una iglesia del siglo XVI y una ermita

Es tiempo de buen tiempo y de combinar ocio con gastronomía. Uno de los mejores planes para hacer con amigos durante un fin de semana es este que te contamos.

Si buscas una experiencia que combine el turismo activo con el placer culinario más exigente, Matapozuelos, en la provincia de Valladolid, es el pueblo ideal para comer el mejor pincho de lechazo y recorrer a pie.

Este pintoresco municipio vallisoletano, que cuenta con una población de 1.015 habitantes según los datos del INE de 2025, se asienta sobre un terreno llano y fértil gracias a las aguas de los ríos Adaja y Eresma.

El lugar donde estos dos ríos se juntan se le conoce como ‘El Pico’, y era habitual para los jóvenes de hace años para darse unos buenos chapuzones.

Tradicionalmente conocido por su producción de trigo, garbanzos y la cría de ganado, hoy en día se ha consolidado como un auténtico templo para los amantes de la buena mesa, ostentando el título oficial de Villa Gastronómica. Ahí es nada.

El secreto del mejor pincho

Hablar de Matapozuelos es hablar de una cocina con alma, pero sobre todo con tradición y fuego.

En este rincón de Castilla, el arte culinario alcanza su máxima expresión en establecimientos emblemáticos como el Mesón de Pedro, donde la brasa de sarmiento es el corazón indiscutible de su cocina.

La madera de sarmiento, característica de esta región rodeada de viñedos, aporta a las carnes unos aromas sutiles y ahumados únicos que enriquecen cada bocado.

Las grandes especialidades de la localidad son, sin lugar a dudas, el pincho de lechazo y el conejo a la parrilla.

Mientras que el pincho se presenta en su forma más tradicional —tierno por dentro, crujiente por fuera y ensartado a la perfección—, el conejo se realza con una salsa especial artesanal que intensifica de manera extraordinaria su sabor natural.

Son muchos los fans del pincho que cada fin de semana se acercan a este pueblo a 30 minutos de Valladolid para darse un festín en casa de Andrés, que siempre recibe presto y con una sonrisa.

Por este lugar han pasado muchos famosos, aquí tienes algunos.

Patrimonio monumental

Tras un banquete inolvidable, el cuerpo pide caminar, y Matapozuelos está diseñado precisamente para recorrerlo a pie, descubriendo sus tesoros monumentales paso a paso.

La gran joya del casco urbano es la majestuosa Iglesia de Santa María Magdalena, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Este templo parroquial comenzó a construirse a mediados del siglo XVI bajo una ambiciosa traza con planta de salón y tres naves, separadas por elegantes columnas toscanas.

Al adentrarse en su cabecera, el visitante puede maravillarse con su imponente bóveda de crucería estrellada, mientras que su elegante portada principal da la bienvenida con el sobrio estilo barroco de 1767.

Sin embargo, el elemento que define el horizonte del pueblo es su torre, conocida popularmente por su porte esbelto.

Algunos dice que se parece a la famosa Giralda de Castilla, aunque siempre hay disputas con otros pueblos.

La primera torre del siglo XVI tuvo que ser derribada por motivos de seguridad, y no fue hasta principios del siglo XVIII cuando se culminaron las complejas obras de la nueva estructura, permitiendo la colocación de sus campanas en 1712.

Además, Matapozuelos cuenta con un fuerte orgullo histórico por ser la cuna de Miguel Íscar Juárez (nacido el 8 de mayo de 1828).

Considerado el personaje más relevante de la villa, llegó a ser el célebre alcalde de Valladolid entre 1877 y 1880, transformando la capital del Pisuerga con importantes reformas urbanas. Fue el que puso en marcha el Campo Grande.

Ruta a pie

Para completar esta jornada de senderismo y turismo rural, existe una ruta lineal imprescindible de unos 5 kilómetros que conecta el casco urbano con la mística Ermita de la Virgen de Sieteiglesias

El sendero discurre entre los paisajes llanos de la meseta hasta llegar al punto exacto donde casi se unen los ríos Adaja y Eresma.

Este emplazamiento destaca por su enorme patrimonio arqueológico: la ermita se asienta sobre terrenos que en el pasado albergaron un poblado de los vacceos y, posteriormente, un asentamiento romano.

Además, a las afueras del casco urbano también se puede admirar el antiguo Humilladero del Santo Cristo del Perdón, un edificio del siglo XVII que sirvió en el siglo XIX como capilla del cementerio histórico.

Si planeas tu visita durante el Lunes de Pascua o el 8 de septiembre, serás testigo de las fiestas de la Virgen de Sieteiglesias.

Una emotiva procesión recorre el camino colindante: a la ida, los fieles van rezando el rosario y los quintos recogen los pañuelos de las mozas del pueblo haciendo una cadena todo ello al son del tambor y las dulzainas.

Gracias a su excelente conectividad, que incluye una estación de ferrocarril propia en la histórica línea Madrid-Irún (situada estratégicamente entre las estaciones de Pozaldez y Valdestillas), llegar a Matapozuelos es sumamente sencillo. Sí, los retrasos de Renfe lo permiten, eso sí.

No dejes pasar la oportunidad de visitar este rincón de la provincia de Valladolid: un destino donde el paladar se deleita con el aroma del sarmiento y los pies viajan a través de la historia viva.