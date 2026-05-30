Marta (31) y Ben (35), de trabajar en Adidas y Vietnam a abrir una empresa en Valladolid que arregla zapatillas deportivas

“Mucha gente no piensa, o no sabe, que sus zapatillas deportivas se pueden reparar. Una vez que les damos las opciones y las ven arregladas se sorprenden y salen muy contentos”, confiesa Marta Amigo en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ella, junto a Ben, su pareja, están al mando de Nuino. Un negocio en el centro de Valladolid que se dedica a arreglar zapatillas desde el pasado mes de septiembre de 2025 y que se ubica en la calle Rúa Oscura.

Ambos han trabajado en Adidas, donde se conocieron, y también en Framas. De su experiencia allí aprendieron que quieren apostar por darle una segunda vida a las zapatillas deportivas por el bien del planeta.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se desplaza hasta el negocio para conocer todos los detalles y secretos del mismo.

El escaparate de Nuino.

Su historia

“Somos dos personas a las que les importa mucho la naturaleza, los animales y el futuro de nuestro planeta. Tras trabajar en la industria del calzado y entender cómo funciona, pensamos que iba en contra de nuestros principios y decidimos querer proteger nuestro futuro y el de las próximas generaciones”, afirma Marta Amigo.

Ben Thompsett es de Inglaterra. Nació cerca de Londres y tiene 35 años. Con 11 años se mudó, junto a su familia, a Escocia. Se mudó más tarde a Alemania donde pasó más de seis años.

Marta Amigo nació en Valladolid y pasó allí toda su vida hasta que terminó la carrera de ADE allí por en el año 2016. Tiene en la actualidad 31 años.

El inglés estudió Ingeniería del Deporte en Escocia y cuenta con un doctorado en Ingeniería en Inglaterra. Y Marta cuenta también con un máster en Liderazgo.

“Trabajamos en la industria del calzado. Primero en Adidas, donde nos conocimos, y después en Framas en Vietnam. Ben dedicado a la innovación y desarrollo de calzado deportivo y yo en distintos puestos de marketing, ventas, estrategia empresarial y análisis de negocio”, añade Marta.

Ben empezó en Adidas en el año 2017 y estuvo hasta 2023. Marta lo hizo en la conocida marca desde finales de 2019 en Zaragoza, tras lo que se fue a Alemania, y a finales de 2023 cerró su etapa allí. Ambos estuvieron, posteriormente, en Framas, entre el año 2024 y el 2025.

Se conocieron y, además, surgió el amor entre ellos ya que son marido y mujer desde que se casaron en Medina de Rioseco el pasado año tras tres años de noviazgo después de conocerse en Adidas.

Su negocio

“La idea de abrir Nuino surge mientras trabajábamos en Vietnam, inspirados por otro negocio de limpieza de sneakers en Ho Chi Minh. Pensamos que podíamos usar nuestra experiencia en el mundo del calzado para ofrecer reparaciones en vez de producir nuevos pares de zapatillas”, nos explica Ben.

Marta y Ben en su negocio.

El negocio se ubica en la calle Rúa Oscura número 6-8 de Valladolid y abrió sus puertas en septiembre de 2025. Son ellos dos los que están al mando y cuentan con un joven que está haciendo sus prácticas en el lugar.

“Nos dedicamos a reparar calzado deportivo usado. Lo que hacemos es dar una segunda oportunidad y mejorar una zapatilla que ya está usada. También podemos transformar o adaptar esas zapatillas”, explica Marta.

El concepto de zapatero o de arreglar zapatos es muy antiguo. Sin embargo, ellos se centran en el calzado deportivo y sneakers que es en lo que cuentan con una gran experiencia para salvar las zapatillas.

“Dependiendo de la reparación y del estado de la zapatilla los precios varían desde los 15 a los 65 euros, dependiendo del material que utilicemos y la reparación que sea necesaria. Nunca decimos que algo no tiene remedio porque siempre hay una solución y depende de lo que la gente quiera gastarse en repararlas”, añade Ben.

El trabajo en Nuino.jpg

Presente y futuro

Nuestros entrevistados arreglan todo tipo de marcas. Además, trabajan en un proyecto para cambiar la suela de las botas de fútbol, enteras. Tienen sus gastos, como autónomos, pero pueden vivir de su negocio.

“La dificultad está en que la gente piense en reparar antes de tirar y comprar algo nuevo. Queremos ayudar a que la gente piense en reparar antes que en comprar y eso es lo más complicado”, apunta la pareja.

El objetivo y deseo que se marcan, mirando al futuro, pasa por “ayudar a muchas más personas a que cuiden más las cosas que ya tienen” y el matrimonio les ayuda a conseguirlo.

“Vemos el futuro haciendo Nuino más grande para llegar a más personas, ofrecer reparaciones de calidad y que la gente se emocione al reparar o personalizar sus zapatillas como lo hacen hoy al comprar un nuevo par”, finalizan.