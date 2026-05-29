Las obras de la red de calor de Parquesol concluirán en junio, pero antes llegará un importante nuevo corte

Cruce de Manuel Azaña con Ciudad de la Habana, en el barrio de Parquesol

Han sido meses y meses de cortes, de atascos y de paciencia. Pero por fin, las obras de la red de calor del barrio de Parquesol entran en su esperada fase final.

Ejecutadas por la empresa pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León, afrontan ya su recta final con la ejecución de las últimas conexiones previstas y mantienen el calendario de finalización fijado para el próximo mes de junio.

Pero antes, habrá que hacer otro esfuerzo. Los trabajos pendientes se concentran actualmente en la acometida del cruce entre las calles Ciudad de La Habana y Enrique Garrote Tebar, en el entorno de la Plaza de Marcos Fernández.

Esta actuación obligará al estrechamiento de la calzada en la zona durante aproximadamente diez días y está previsto que quede completada en torno a la primera quincena del mes.

Una vez finalizada esta conexión, comenzarán las labores de asfaltado en las calles donde se ha intervenido durante los últimos meses.

Estas actuaciones provocarán incidencias puntuales de tráfico debido a los trabajos de fresado y extensión de la nueva capa de pavimento en vías como Manuel Azaña, José Garrote Tebar o Ciudad de La Habana.

De forma paralela, continúan los trabajos de extensión de la red de calor en las calles Enrique Cubero y Morelia, donde el acceso permanece limitado exclusivamente a residentes y trabajadores que necesiten dirigirse a sus centros de trabajo.

Durante toda la intervención, Somacyl y el Servicio de Ocupación de Vía Pública han mantenido “una coordinación constante con el objetivo de minimizar las molestias vecinales y reducir el impacto sobre el tráfico y la actividad cotidiana del barrio”.

La red de calor

La red de calor de Parquesol forma parte de la Red de Calor Valladolid Oeste, una infraestructura valorada en 35,5 millones de euros y cofinanciada con fondos europeos FEDER.

El sistema utiliza biomasa forestal renovable como combustible y cuenta con una red de 28,6 kilómetros de canalizaciones.

La instalación tendrá capacidad para generar alrededor de 62 millones de kilovatios hora de energía renovable al año, lo que permitirá evitar la emisión de aproximadamente 13.660 toneladas de dióxido de carbono anuales.

Se trata de una intervención de gran magnitud y sin precedentes en la ciudad, que ha provocado incidencias de tráfico en los barrios afectados.

Tanto el Ayuntamiento de Valladolid como Somacyl han querido agradecer la comprensión mostrada por los vecinos durante el desarrollo de las obras y han destacado los beneficios medioambientales y el ahorro energético que supondrá la nueva infraestructura.

El sistema está diseñado para dar servicio a más de 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios de los barrios de Parquesol, Villa del Prado y la zona suroeste de Huerta del Rey. Además, permitirá eliminar más de 400 calderas alimentadas con combustibles fósiles, contribuyendo así a una importante reducción de emisiones contaminantes.