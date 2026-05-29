El finde más K-Pop se vive en Vallsur: un planazo gratis en Valladolid para toda la familia

El fin de semana del 5 y 6 de junio Vallsur se llena de música, color y diversión para convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan un plan diferente, gratuito y para todos los públicos.

Vallsur presenta el finde más K-Pop, para disfrutar y bailar con familia, amigos, pequeños y jóvenes y no tan jóvenes.

El viernes, 5 de junio de 2026, de 19:00 a 20:00 se va a celebrar una clase de coreografía K-Pop para aprender los mejores pasos, moverse al ritmo del K-Pop y empezar el fin de semana con energía.

El sábado, 6 de junio, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 turno para el Idol Station para sentirse como auténticas estrellas del K-Pop y el sábado, de 19:30 a 20:30 K-Power, el musical K-Pop.

Un espectáculo gratuito en Valladolid, lleno de energía, coreografías espectaculares y la música que está más de moda.

Perfecto para peques, jóvenes, familias y adultos, tanto si eres fan del K-Pop como si quieres descubrir algo nuevo.