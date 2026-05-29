La 59ª Feria del Libro de Valladolid abre sus puertas reivindicando "lo español aquí, ahora, antes y después"

Inauguración de la 59ª Feria del Libro de Valladolid, con el director José Luis López Linares como invitado.

La 59ª Feria del Libro de Valladolid ha abierto sus puertas este viernes, 29 de mayo, reivindicando "lo español aquí, ahora, antes y después", en especie de alegato que ha hecho el alcalde, Jesús Julio Carnero, partiendo del hilo conductor de esta edición que habla de "la huella de la cultura española en América".

Con el director de cine documental José Luis López Linares, que ha anunciado el inicio de un rodaje sobre Castilla, como invitado, arrancan 10 días de literatura compartida hasta el próximo 7 de junio en la Plaza Mayor de Valladolid.

En total, 55 expositores, entre editores, librerías e institucionales, que acercarán hasta el gran público novelas, poesías o literatura infantil, entre otras obras, de todo tipo de autores.

Carnero ha estado acompañado, además de por López Linares, por la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el director de la Feria, Pedro Ojeda.

El alcalde ha iniciado su intervención ensalzando que este 2026 la Feria del Libro sirve como "antesala de una edición con número redondo" y ha llamado a "hacer valer lo español" porque "eso no solo hay que hacerlo, sino que hay que reivindicarlo".

En este sentido, el primer edil ha destacado que la Feria del Libro es motivo para que los vallisoletanos se sientan "muy orgullosos" porque "da vida a la Plaza Mayor año tras año".

Una "tradición cultural a través de la librería, de la pequeña y la grande" que hace que Valladolid "siga siendo una ciudad comprometida con la cultura".

Por otro lado, Carnero ha incidido en que esta tarde tendrá lugar el pregón oficial de esta 59 edición y que la cita se cerrará el próximo 7 de junio con el homenaje a Gustavo Martín Garzo.

Siguiendo el hilo conductor de las raíces españolas en América, el regidor ha recordado que el año pasado la cita tuvo a Perú como invitado y este año lo que se ha pretendido es dar "un paso más" en esa dirección, haciendo que el certamen se abra a todo el mundo latinoamericano y americano, "en el doble sentido".

Tras Carnero ha tomado la palabra López Linares, quien ha reconocido que durante estos últimos años, que ha dedicado a la hispanidad y a Hispanoamérica, le ha "impresionado mucho hasta qué punto desconocemos nuestra propia historia".

Por eso, hizo un alegato a reconocerla porque es una "historia incomparable" y, especialmente, "Castilla como centro de todo lo que fue América". "América nació en Castilla", ha subrayado.

Después del acto, Carnero ha acompañado al resto de autoridades y a López Linares al tradicional recorrido por la Feria del Libro, conociendo a algunos de los puestos que están instalados en esta Plaza Mayor de Valladolid.

El más de medio centenar de expositores abrirán hasta el próximo 7 de junio de lunes a viernes de 11:30 a 14:00, y sábados y domingos de 11:30 a 14:30, por las mañanas.

Por otro lado, el horario de tarde irá de 17:30 a 21:00 de domingo a jueves y de 17:30 a 21:30 los sábados y los domingos.

Mientras tanto, se ha preparado una amplia programación en torno al hilo conductor de "la huella de la cultura española en América" en actividades que exploran los lazos lingüísticos, literarios y culturales tejidos entre ambas orillas del Atlántico con el idioma como principal nexo de unión.

Durante estos días la Plaza Mayor recibirá a figuras literarias como Espido Freire (Premio Planeta), Sergio del Molino (Premio Alfaguara); Karina Sainz Borgo o el vallisoletano César Pérez Gellida (Premio Nadal) autor local.