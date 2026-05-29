El director José Luis López Linares, con tres Goyas, anuncia una película sobre Castilla "como nunca se ha hecho"

José Luis López Linares este viernes en la inauguración de la 59º edición de la Feria del libro de Valladolid

El reconocido director de cine documental José Luis López Linares (11-4-1955, Madrid) ha anunciado este viernes en Valladolid el inicio del rodaje de una película sobre Castilla con "una mirada como nunca se ha hecho".

Así lo ha trasladado durante su participación en la inauguración de la 59º edición de la Feria del Libro de Valladolid en la Plaza Mayor, donde ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, la concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, entre otras autoridades.

Tras su intervención, López Linares, que tiene un Premio Goya como director de fotografía y otros dos por sendos documentales, ha atendido a los medios de comunicación para adelantar algunos detalles del inicio de este rodaje en Tierra de Campos.

Aunque aún en una fase muy incipiente, el cinematográfico madrileño ha desvelado que el rodaje ha comenzado "hace dos días" después de una "decisión repentina".

Y es que López Linares ha explicado que a él le gusta "empezar a rodar y luego las películas se van haciendo". "Las hago sin guion, por intuiciones, de moverme, de más que buscar, encontrar", ha relatado.

La producción cinematográfica ha comenzado ya por la "urgencia de la primavera porque el paisaje se está agotando". "Estaremos un año rodando y quería aprovechar porque la película está muy ligada al tiempo, al clima, al paisaje, por eso quiero captarla en su diversidad con todos sus cambios", ha añadido.

Con "el final de la primavera ya rodado", le seguirán más acciones en verano, otoño e invierno. La semana que viene los equipos volverán a algún punto de la ancha Castilla, según ha desvelado, pero sin poder señalar una ubicación exacta.

Lo que sí confirma es que el rodaje abarcará "escenarios emblemáticos de Valladolid, que por supuesto es fundamental, pero también lo es Salamanca, Burgos y tantos pueblos como Medina del Campo".

Para López Linares, la historia de Castilla está por "cualquier camino" por el que se va y ha reconocido que él se siente "muy castellano", aunque no sabe si por sus raíces familiares en Las Merindades, Burgos, u otro motivo.

"Yo cuando podía me escapaba a hacer fotos por Castilla cuando tenía dos días libres. Ahora he decidido no irme solo, sino hacer el trabajo sobre mi pasión", ha incidido.

Sobre el arranque en Tierra de Campos, el director ha señalado que ha sido porque es un territorio que "resume muy bien toda la idea de Castilla".

La película, la cual de momento mantiene el simplista título de Castilla, "luego veremos si lo completamos o no", versará sobre "el pasado, la historia, el presente, sus personajes, el arte, el románico, el gótico o los monumentos".

De momento, entre sus trabajos prioritarios se encuentra la elaboración del plan del rodaje, en el cual ya han empezado a trabajar mientras improvisan sobre la marcha por la "urgencia del paisaje cambiante".

Eso sí, sobre el guion reconoce que "ni siquiera he escrito un folio" y por el momento los primeros trabajos se están centrando en los paisajes. No sabe tampoco si habrá voces del presente, pero sí del pasado, aunque sin dar más detalles.

López Linares, además, espera contar con el apoyo de las Administraciones públicas para sacar adelante de esta película que nace "sin guion y por intuiciones".

"Nos estamos dando cuenta de que Castilla es muy grande. No sé dónde vamos a rodar", ha zanjado el director cinematográfico este viernes en Valladolid.