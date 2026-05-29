La Diputación de Valladolid exige el "impulso inmediato" del corredor ferroviario entre Palencia y Medina del Campo

Conrado Íscar preside el pleno de la Diputación de Valladolid correspondiente al mes de mayo.

La Diputación de Valladolid, en la sesión plenaria de este mes de mayo, ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el "impulso inmediato" del corredor ferroviario de cercanías entre Palencia y Medina del Campo, con parada en la ciudad del Pisuerga.

Así ha quedado acordado tras aprobarse la proposición del PP en la que se insta a poner en marcha esta "infraestructura estratégica largamente reivindicada" y que está de nuevo en el centro del debate institucional por la "falta de avances efectivos" de las administraciones competentes.

La proposición reclama al Gobierno de España, a través de la cartera dirigida por Óscar Puente, la inclusión "prioritaria" de este corredor dentro de la planificación estatal de infraestructuras ferroviarias.

Incluye, a su vez, una solicitud para que sea financiada con fondos europeos por su "carácter estratégico para la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la lucha contra la despoblación en el conjunto de la provincia y de la comunidad autónoma".

Dicho acuerdo contempla también pedir a Renfe Operadora y ADIF que colaboren activamente y adopten medidas técnicas, operativas y de planificación para que se ponga en marcha el servicio en el menor plazo posible, garantizando una oferta ferroviaria "adecuada a las necesidades de los usuarios".

La Diputación de Valladolid dará traslado de este acuerdo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a ADIF, a Renfe y al resto de administraciones y entidades implicadas.

Esta proposición ha contado con los apoyos de PP, Toma la Palabra y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido.

Siega de cunetas

Por otro lado, se ha dado luz verde, por unanimidad con una enmienda del PP, a una proposición de Vox para mejorar la planificación y ejecución de las labores de siega de cunetas dentro de la red provincial de carreteras.

En esta línea, la institución provincial se ha comprometido a analizar la conveniencia de separar los contratos de conservación y de siega de cunetas.

En su caso, modificará los pliegos de los contratos que están en vigor actualmente, con el fin de asegurar que estos trabajos se lleven a cabo en el periodo más idóneo y en condiciones óptimas de eficacia y seguridad.

El acuerdo persigue también favorecer una mejor organización de las actuaciones de mantenimiento, reforzando la seguridad vial y la prevención de incendios, sobre todo durante los meses de mayor riesgo por las altas temperaturas.

Plan provincial de Viviendas

También se ha aprobado el Plan Provincial de Vivienda 2026, con un presupuesto de más de 3 millones de euros, para reforzar las políticas en esta materia en el medio rural y favorecer la fijación de población y el asentamiento de familias.

El destina 2.006.000 euros a ayuntamientos y entidades locales menores, mientras que algo más de un millón serán ayudas directas a particulares.

El plan incorpora novedades como la subida del precio máximo subvencionable del alquiler hasta 600 euros al mes y la actualización de los importes para construcción y rehabilitación de vivienda joven hasta los 200.000 euros.

El programa, a su vez, incluye ayudas para la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas municipales, además de para la compra de solares destinados a nuevas promociones residenciales, con atención especial a Tierra de Campos que contará con una reserva del 50% de las ayudas.

También refuerza el programa Rehabitare junto a la Junta para la recuperación de viviendas en desuso destinadas al alquiler social, además de líneas de apoyo al alquiler y la rehabilitación para mayores de 36 años o un programa específico de Vivienda Joven.

El plan se completa con convenios con Cruz Roja y Cáritas para atender a personas en situación de vulnerabilidad mediante ayudas al alquiler.

Otros asuntos

Del mismo modo, como principal novedad, la Diputación impulsa una nueva línea de subvenciones para la adquisición de grupos electrógenos destinados a residencias de personas mayores en municipios de menos de 20.000 habitantes, dotada con 70.000 euros. Esta medida permitirá financiar hasta el 80% del coste de los equipos, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico en servicios esenciales ante posibles incidencias, reforzando así la seguridad y el bienestar de las personas residentes.

Asimismo, se aprueba una convocatoria de ayudas a la formación y conciliación de la vida familiar, personal y laboral para residentes en el medio rural, con una dotación de 30.000 euros, así como subvenciones para la adquisición de material escolar destinadas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, con una cuantía de 201.000 euros, canalizadas a través de los ayuntamientos.

Aprobadas las subvenciones por importe de 205.000 euros destinadas a financiar los materiales del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2025, en el marco del Plan de Empleo Rural, con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la ejecución de obras y servicios que generan empleo para trabajadores agrarios desempleados.

Ratificada la programación de las Aulas de Educación y Cultura dotadas con 146.217 euros, incorporando en su programa novedades por la celebración del 40º Aniversario de este servicio o la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Felipe II y una amplia oferta de actividades formativas y culturales para los municipios.

Finalmente, se aprueba una inversión de 110.055 euros destinada a los ayuntamientos con bibliotecas municipales, con el objetivo de reforzar estos servicios culturales y mejorar su funcionamiento en el conjunto de la provincia.