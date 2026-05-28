Hugo (18), vallisoletano que se enfrenta a la temible PAU 2026: “Estudio 4 horas al día y no me pego panzadas”

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Castilla y León se va a celebrar los días 2, 3 y 4 junio. Una prueba de acceso a la universidad que es temida por muchos estudiantes. Es el paso previo para cumplir el sueño de estudiar, después, la carrera de sus sueños.

Esta semana es de estudio máximo. De afianzar los conocimientos que los diferentes estudiantes de nuestra Comunidad han adquirido a lo largo de los dos años de Bachillerato.

Después llegarán los nervios. Esos que aparecen cuando los estudiantes se concentran en los diferentes campus antes de los exámenes. Y, más tarde, el alivio. Cuando los completen las diferentes pruebas.

Hugo Sanz Baños es un joven vallisoletano que se enfrentará a la PAU. Tiene 18 años y ha estudiado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Ahora, busca aprobar para entrar en Fisioterapia, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid.

La vida de Hugo

“Me defino como una persona que intenta sacar el lado positivo a todo. Amable y también responsable, cuando hay que serlo. Además, también soy un chico alegre”, asegura el vallisoletano en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Hugo Sanz Baños es un apasionado del deporte. Le encanta practicarlo. También disfruta pasando tiempo con su familia y haciendo planes con sus amigos.

“Recuerdo mi infancia con mucho cariño. Tengo una hermana mayor que yo y siempre ha ido todo muy bien, junto a ella y mis padres. Cuando era pequeño no tenía ni idea de lo que quería ser de mayor”, afirma.

Estudió, entre los ocho y los 16 años en el Colegio Reinado Corazón de Jesús de Valladolid y después, el Bachillerato, lo ha completado en el Instituto Diego de Praves que se ubica en el barrio de Pajarillos.

Ya puede decir que ha aprobado el Bachillerato y se muestra “muy satisfecho” por ello. En concreto el de Ciencias y Tecnología por la rama de la salud.

Del Bachillerato a la PAU

“El Bachillerato ha ido bien. El segundo año es muy duro e intenso. Es estresante, pero, al final, hemos conseguido sacarlo adelante esforzándonos un poco y estudiando. Así se aprueba sin problema. Tengo un 6,75 de media en estos dos años”, asegura el joven.

Afirma que, en esa antesala de la PAU, en los dos años de Bachillerato, del “primer curso al segundo notó un cambio muy grande de dificultad” y que fue el pasado 19 de mayo cuando finalizó los exámenes.

Fue después, el 20 y el 21 de mayo, cuando se tomó un respiro antes de comenzar a estudiar para intentar aprobar los exámenes de acceso a la universidad.

“No me da ningún miedo. En mi caso, con aprobar la PAU me vale. Entiendo que haya gente que tenga más agobio porque deben sacar notas altas, pero yo no estoy preocupado”, añade nuestro protagonista.

Hugo tendrá, desde el martes 2 de junio y hasta el miércoles 4 del mismo mes, afrontar un total de seis exámenes. Los cuatro de las asignaturas obligatorias como son Lengua y Literatura, Matemáticas, Inglés y, en su caso, Filosofía y también las dos optativas: Química y Biología.

“Tengo que aprobar la PAU que es un cinco. Quiero estudiar Fisioterapia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Estoy convencido de que lo voy a conseguir”, explica.

Ojalá que así sea.

“Cuatro horas sin panzadas”

“Estudio cuatro horas al día y no me pego panzadas. Dos por la mañana y otros dos por la tarde. En segundo de Bachillerato nos han preparado muy bien y hemos repasado todo. Creo que lo llevo bien”, apunta Hugo.

Él maneja sus descansos “sin agobiarse” y aprovecha los tiempos que no son de estudio para tomarse algo con sus amigos e ir a entrenar. Eso sí, las fiestas están prohibidas ya, hasta que pase la temible PAU.

“Veo el futuro aprobando las pruebas de acceso a la universidad y estudiando cuatro años Fisioterapia. Quiero ejercer de ello. Alcanzar mi sueño. Me gusta el cuerpo humano y me llama la atención la fisioterapia deportiva. Tratar sus lesiones”, finaliza.

Hugo es optimista y quiere que el esfuerzo se vea recompensado, aprobando la PAU, para ejercer como fisioterapeuta en un futuro.