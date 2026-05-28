Bonos descuento de 5 euros por compras de 15 en casi 50 puestos de varios mercados municipales en Valladolid

El Mercado de Las Delicias en Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Los bonos continúan estando de moda en Valladolid cuando los diferentes clientes realicen sus compras en los mercados municipales de la ciudad.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, pondrá en marcha el próximo lunes una nueva campaña del ‘Bono Mercado’.

Se trata de una iniciativa que se implantó, por primera vez en la primavera del año pasado con gran éxito, tanto entre los industriales como entre los consumidores.

Esto ha animado al Consistorio a poner en marcha esta tercera edición, que se llevará a cabo en el marco del convenio de colaboración con Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio.

El fin primordial es revitalizar las compras en los mercados municipales de Valladolid, dinamizadores del comercio de proximidad y referentes de producto fresco y de calidad, y de alimentación saludable.

‘Bono Mercado’

El funcionamiento de la campaña será similar al de los bonos de descuento habituales conocidos como ‘Bono próximo’, con varias particularidades.

La campaña se iniciará el lunes 1 de junio. Está previsto emitir hasta 3.040 bonos.

Los bonos se distribuirán en diferentes lotes que se lanzarán los lunes 1, 8 y 15 de junio. Para descargarse los bonos el usuario tendrá que seleccionar el mercado en el que va a utilizarse. El bono solo podrá utilizarse en un puesto de dicho mercado (no es válido para servicios de hostelería).

Los usuarios ya registrados en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es no necesitarán registrarse de nuevo para acceder a este nuevo tipo de bono.

Cada usuario podrá obtener 4 bonos de 5 euros para descontar durante toda la campaña, pero solo podrá conseguir 2 como máximo en la misma semana.

Podrá utilizarse un 1bono de 5 euros para compras mayores o iguales a 15 euros o 2 bonos de 5 euros para compras mayores o iguales a 30 euros.

Los bonos serán válidos a partir del día siguiente de su emisión durante 7 días

Los bonos que no se utilicen serán relanzados con una fecha de caducidad nueva.

Esta campaña se divulgará a través de carteles, redes sociales, MUPIs y páginas web: www.valladolid.es, www.fecosva.com, www.avadeco.es y www.camaravalladolid.com Unicaja Banco en Valladolid colaborará en la campaña como entidad financiera de gestión.

Casi 50 puestos

Esta iniciativa pone a disposición de los industriales de los mercados una forma atractiva de premiar a sus clientes habituales y anima a otros a acercarse a conocer los mercados y disfrutar de la variedad y frescura de sus productos.

De hecho, en esta campaña participan casi 50 puestos de los cinco mercados municipales de la ciudad, Mercado del Val, Mercado del Campillo, Mercado de Las Delicias, Mercado de La Rondilla, y el de la Marquesina de Plaza de España.

Entre los puestos participantes hay todo tipo de establecimientos: pescadería, carnicería, pollería, charcutería, frutería, pastelería y repostería, encurtidos, frutos secos… por lo que los clientes tienen muchas opciones a la hora de canjear sus bonos y llenar su cesta de compra.

Una plataforma de difusión

Gracias al éxito de las campañas de bonos de comercio de proximidad realizadas en los últimos años, la plataforma digital ha alcanzado la importante cifra de 39.539 usuarios registrados.

Esto supone una oportunidad para la promoción de nuestros mercados municipales, ya que todos los usuarios serán informados vía correo electrónico de esta nueva campaña de bonos.

También permitirá llegar a nuevos perfiles de clientela, como por ejemplo el público más joven, y hacerles descubrir la oferta de estos espacios de alimentación fresca y saludable, así como los servicios gratuitos que se ofrecen, entre ellos el de taquillas refrigeradas, que permite recoger las compras fuera de los horarios de apertura y adaptarse así a los nuevos hábitos de compra.

La lista completa de establecimientos participantes y las bases generales de la campaña pueden consultarse en https://www.valladolidcomercioproximo.es/bono-mercado/