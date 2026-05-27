La vida de Sara (18), mejor nota de la PAU 2025 en Valladolid, 12 meses después: “Estoy en casa, pero soy más independiente"

Imagen de Sara Rodríguez, la mejor nota de la PAU 2025 en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sara Rodríguez (18 años), estudiante del colegio Ave María de Valladolid, consiguió el pasado curso, ni más ni menos, que un 10 en Bachillerato después de un proceso de esfuerzo amplio de hincar codos.

Después tocaba afrontar la complicada cita de las pruebas de acceso a la universidad, allá a primeros del mes de junio de 2025.

La vallisoletana se convertía en la mejor nota de la PAU del distrito de la Universidad de Valladolid (UVa) logrando un 9,95 en la fase general y un 13,71 en el conjunto de la Selectividad, tras un total de cinco exámenes.

“No esperaba que iba a ser la mejor de Valladolid. Cuando lo vi, no podía creérmelo”, asegura la joven. EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella un año después de conseguirlo para ver cómo ha cambiado su vida.

Sara, una chica “normal”

“Soy una chica de 18 años normal. A la que le gusta pasar tiempo con su familia y amigos y disfrutar también de su tiempo libre haciendo mis actividades favoritas”, asegura Sara Rodríguez del Agua, en declaraciones a este periódico.

Tiene 18 años y nació en Valladolid capital, aunque sus padres son de Villagarcía y Villalón de Campos, dos municipios de la provincia. En la actualidad continúa viviendo en la ciudad del Pisuerga con sus padres.

“Tuve una infancia muy feliz y divertida. Conservo muchos recuerdos bonitos, tanto de mi colegio con mis amigos como con mi familia en el pueblo o yendo de vacaciones con mis padres a la playa”, afirma la amante de la música, la lectura, de tocar la guitarra y de esquiar.

Nuestra entrevistada no duda en asegurar que “siempre tuvo claro” que lo que “más le gustaba eran las Ciencias Naturales” pero que no fue hasta los 12 años cuando decidió que “quería ser médica”.

De momento, tras cerrar con unos brillantes resultados en las pruebas de acceso a la universidad, ha conseguido la primera parte de su propósito que pasa por estudiar Medicina.

Sara Rodríguez de escapada. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La mejor de Valladolid hace un año

“Lo peor durante la PAU fueron los nervios del primer examen. El de Lengua. Sin embargo, al estar en el aula rodeada de mis amigos, se me hizo un poco más fácil. Una vez pasados esos nervios iniciales y al darme cuenta de que, realmente, no era para tanto, ya afronté con una tranquilidad mayor el resto de los exámenes”, afirma la joven echando la vista atrás y hablando sobre su paso por esas pruebas tan temidas.

La vallisoletana se convirtió en la mejor nota de la PAU del distrito de la Universidad de Valladolid para lograr un 9,95 en la fase general y un 13,71 en el conjunto de la Selectividad.

“Me siento muy orgullosa de haberlo conseguido, sobre todo, después de todo el esfuerzo que me llevó el llegar hasta ahí. Cuando recibí la llamada de la secretaria de la universidad no me lo podía creer”, añade nuestra protagonista.

Nos cuenta que “los días antes no estaba muy nerviosa” porque “sentía que lo llevaba bien preparado” y que “estaba haciendo todo lo posible” pero el “mismo día de comenzar los exámenes se notaban los nervios”.

“Como consejo a los que tienen que afrontar los exámenes estos días les dirían que aprieten un poco lo que les queda porque merece la pena esforzarse para poder entrar en la carrera que les guste y que no dejen que los nervios les ganen”, afirma convencida.

Ella lo ha conseguido y está en Valladolid, estudiando primero de Medicina en la actualidad.

Otra imagen de Sara Rodríguez. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Medicina en Valladolid

“Decidí quedarme en mi ciudad a estudiar. En la Universidad de Valladolid. Está siendo una experiencia muy buena. He conocido a muchísima gente nueva y, además, se nota mucho pasar del colegio donde estudias lo que te mandan a la universidad donde te empapas de lo que realmente te gusta e interesa”, explica la joven.

Sobre las jornadas de fiesta afirma que “al principio de los cuatrimestres hay un poco más” pero que “después toca quedarse en casa estudiando” porque “la carga de estudio de Medicina es impresionante”.

“Estoy en casa, pero soy más independiente. Entrar en la universidad también me ha ayudado a emprender mi propio camino y tomar mis propias decisiones”, confiesa.

Se ha quedado en Valladolid porque la nota así se lo ha posibilitado y, ahora, estudia lo que desea para convertirse en una futura médica.

El futuro

“Lo que más echo de menos son mis amigos del colegio y el propio centro educativo en el que he pasado 15 años de mi vida, pero también estoy muy contenta porque estoy conociendo a más y nuevas personas en la facultad", explica.

Sara está “muy emocionada” por haber cumplido uno de sus sueños como es el de estudiar Medicina, en su ciudad. Lo que quiere es “aprender todo lo posible” para poder convertirse en “una buena médica” en unos años.

“Ahora mismo, mi objetivo principal pasa por intentar completar el primer curso aprobando todo y, luego, hacerlo lo mejor posible en el MIR, para trabajar donde quiera y de lo que quiera”, finaliza.