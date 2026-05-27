Valladolid recupera el concurso nacional de saltos 5 estrellas y recibirá a la élite ecuestre: "La ciudad está de moda"

Presentación del Concurso de Saltos Nacional 5 estrellas que se celebra este fin de semana en Valladolid.

Valladolid recupera este fin de semana, del 29 al 31 de mayo, el concurso de saltos 5 estrellas de la Liga Nacional, la competición ecuestre de mayor nivel que se celebra en España, después de tres años y recibirá a 140 jinetes y amazonas de 13 comunidades autónomas.

Una cita que, además, servirá para homenajear a Gonzalo Cebrián, expresidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid (RRSHV) fallecido repentinamente el pasado mes de enero.

La presentación del concurso ha tenido lugar este miércoles en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, un acto que ha estado presidido por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

A su vez, la edil ha estado acompañada por el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; el presidente de la Federación Hípica de Castilla y León, Juan Useros; el representante de la Real Federación Hípica Española, Javier de Witt; la presidenta de la RRSHV, Carolina Peral; y el director del Comité Organizador, Fernando Pérez.

Un evento de más alto nivel que convertirá a Valladolid en el "epicentro de la mejor competición hípica" y que contribuye a que la ciudad siga siendo lugar de celebración de los eventos más relevantes "de España y del mundo". "Y más en este caso, relacionado con el deporte, en el año que somos Ciudad Europea", ha destacado Jiménez.

Precisamente, el director general de Deportes también ha incidido en esta idea, ya que el "destino" ha querido que la competición coincida con la celebración también de las series mundiales de rugby 7 que tienen lugar este fin de semana también en Valladolid.

"Todo ello pone a prueba la capacidad hotelera, logística y de seguridad. Es un reto difícil, pero es lo que nos gusta aquí", ha añadido.

Siguiendo esta línea, Sánchez-Guijo ha recordado que la ciudad del Pisuerga no acogía el concurso de saltos de máximo rango desde hace tres años y ha explicado que esto es "algo que vimos, entendimos y así lo hicimos" para recuperarlo.

"Tener un 5 estrellas era prioridad", ha hecho hincapié el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León.

Parte importante de esta competición será Caja Rural de Zamora, que actuará como patrocinador principal del concurso y cuyo representante, Narciso Prieto, ha destacado que es "maravilloso" que para esta cita quede el nombre de Gonzalo Cebrián "grabado".

Por su parte, Juan Useros, presidente de la FHCyL y también vicepresidente de la RFHE, ha subrayado que se trata de la "competición (ecuestre) de más alto nivel que se celebra en este país" y puntualizado que "decir que va a ser un éxito no tiene mérito con este Comité Organizador", ya que considera que es algo que está garantizado.

Por su parte, De Witt, en nombre de la RFHE, ha precisado que Valladolid "ocupa un lugar muy especial" en la Liga Nacional porque es una "ciudad con profundo arraigo ecuestre" y ha celebrado que "el éxito de convocatoria con el no hay billetes vuelve a mostrar su capacidad".

Respecto a esto, Fernando Pérez, del Comité Organizador, ha explicado que se recibieron cerca de 320 inscripciones, pero no ha sido posible admitir a todos y en la cita participarán 250 caballos y 140 jinetes. "Es una pena decir que no, pero si la gente quiere venir a Valladolid es porque algo se hará bien", ha reivindicado.

Por su parte, Carolina Peral ha recordado la figura de su predecesor, Gonzalo Cebrián, a quien este concurso rendirá homenaje a título póstumo con un acto que tendrá lugar el domingo en la franja de entre las 11:00 y las 12:00 horas.

"Ha tenido muchísimos homenajes, es recordado por todos, pero hacerlo en este caso en este concurso de tanto valor lo hará especial", ha subrayado.

El concurso

El concurso de saltos nacional que albergará la ciudad del Pisuerga se celebrará durante los días 29, 30 y 31 de mayo en la Real Sociedad Hípica de Valladolid.

Tres jornadas que contarán con cinco pruebas diarias entre las que destacan la cita grande Tressis del viernes, el Gran Premio Trofeo Junta de Castilla y León del sábado, el Gran Premio Liga Plata Trofeo Versisure con una altura de 1,40 metros y el plato fuerte que será el Gran Premio Liga Oro.

Este último, bajo el nombre Gran Premio Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Trofeo Caja Rural de Zamora, tendrá lugar el domingo.

A mayores, Caja Rural de Zamora dará un premio adicional al mejor jinete infantil y juvenil clasificado en el Gran Premio de la Liga Plata.

Entre los participantes destacan algunos de los jinetes mejor clasificados en el ranking nacional como Álvaro González de Zarate (nº2), Jesús Garmendia (nº5) o Iván Serrano (nº9 y ganador del Gran premio la edición anterior).

La competición también contará con la presencia de destacadas amazonas como la británica Remy Ellies, Otti Verdú, Lucía Fernández Hidalgo u Olivia Álvarez. Por último, los jinetes locales como Inés Hernández Yanguas, Manuel Pérez Morillo o María González Herrero tratarán de hacerse un hueco en la clasificación.