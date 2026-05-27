Valladolid, hasta la bandera en un fin de semana "impecable a nivel turístico" por el deporte: "La previsión es de lleno"

Imagen de los integrantes de la selección española de rugby 7 Mike Lee Real Federación Española de Rugby

Valladolid finalizará mayo, previsiblemente, con un "lleno" absoluto en sus hoteles. Los eventos deportivos de este último fin de semana del mes hacen prever que la oferta hotelera se colmate por la llegada masiva de visitantes que asistan a los mismos.

Así lo ha explicado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, durante la presentación del concurso nacional de saltos 5 estrellas, el máximo rango de la competición ecuestre, en la Oficina de Turismo de la Acera Recoletos.

"Tenemos un fin de semana deportivo al 100% y turísticamente impecable", ha destacado. Y es que este concurso de equitación coincidirá a su vez en días con la celebración de las series mundiales de rugby 7 en el estadio José Zorrilla.

Dos citas deportivas del más alto nivel en sus disciplinas que traen consigo no solo la llegada de centenares de deportistas, 140 jinetes y amazonas en el primero de los casos y 24 selecciones en el segundo, sino aficionados que acompañan a estas competiciones allá donde vayan.

Las series nacionales de rugby, además, implican la llegada de varios centenares de viajeros extranjeros, que "vienen a pernoctar varios días".

Por eso, Jiménez ha considerado que "a partir de hoy (miércoles) ya la ciudad tendrá ese ritmo tremendo". "Valladolid está de moda, no lo dice la concejala, lo dicen las cifras", ha zanjado.

Esta previsión de lleno ha sido también reforzada por Fernando Pérez, director del Comité Organizador del concurso nacional de saltos, ya que ha reconocido que ha recibido ya la llamada de varios jinetes trasladándole que "está imposible conseguir habitaciones".