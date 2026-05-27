Subastan una finca con chalet a 20 minutos de Valladolid por 131.000 euros: 650 m² y titularidad del 100%

La Agencia Tributaria continúa publicando en su portal de subastas inmobiliarias distintas viviendas y parcelas que, por sus características y precio de salida, despiertan interés entre posibles compradores.

En esta ocasión, destaca una propiedad situada a escasa distancia de Valladolid, con un precio de salida que supera ligeramente los 131.000 euros.

Se trata de una finca ubicada en la calle Puente de Madera, número 4, en el municipio de Aldeamayor de San Martín, a unos 20 minutos en coche de la capital vallisoletana.

El inmueble se ofrece en régimen de pleno dominio (100%), lo que implica la titularidad completa de la propiedad.

La subasta corresponde a la finca registral 6169 y contempla una parcela urbana de aproximadamente 650 metros cuadrados, según descripción registral, aunque en otros registros figura una superficie de 332 metros cuadrados.

Sobre el terreno se levanta una vivienda unifamiliar de planta baja con una superficie construida de 180,54 metros cuadrados (y 150,98 m² útiles), además de un total construido catastral de 234 m².

La vivienda se distribuye en cuatro dormitorios, salón, cocina, despensa, recibidor, pasillo, un baño, un aseo, además de porche y terraza, configurando un inmueble de carácter familiar en una zona residencial tranquila.

El precio de salida fijado por la subasta es de 131.828,92 euros, y el proceso se encuentra abierto hasta el 8 de junio de 2026, fecha de conclusión prevista.

Este tipo de procedimientos, gestionados a través del portal oficial del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, forman parte de la oferta periódica de bienes embargados o procedentes de ejecución administrativa, que en muchos casos presentan condiciones atractivas respecto al mercado inmobiliario convencional.