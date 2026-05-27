La pastelería que ha conquistado Dulcería 2026 con su Pequeña Avellana: así es el mejor dulce de Valladolid

Foto de familia con los ganadores y autoridades Cedida

La creatividad para hacer postres y el sabor más auténtico de la provincia volvieron a convertirse en protagonistas en Valladolid esta tarde de miércoles.

La confitería La Francesa se proclamó ganadora del certamen “Dulcería 2026 – Mejor Dulce Alimentos de Valladolid” gracias a su propuesta Pequeña Avellana.

Se trata de un delicado cake de viaje individual inspirado en el clásico financier francés que conquistó al jurado por su equilibrio, técnica y personalidad.

El dulce vencedor, elaborado con bizcocho de avellana y almendra y mantequilla noisette, destacó por reinterpretar la tradición repostera vallisoletana desde una mirada contemporánea y con una clara apuesta por los productos de proximidad.

La creación permitió a La Francesa (en la carretera de Rueda)alzarse con un premio de 1.000 euros y convertirse en el gran referente provincial de la pastelería artesanal durante esta edición.

El certamen se celebró en el Edificio Q-BO y estuvo organizado por la Diputación de Valladolid, a través de la marca “Alimentos de Valladolid, a gusto de todos”, junto a la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid y con la colaboración de ACOR.

La iniciativa continúa consolidándose como uno de los principales escaparates del talento repostero y de la excelencia agroalimentaria de la provincia.

Más allá de la competición, “Dulcería 2026” volvió a reivindicar el potencial de la gastronomía vallisoletana como motor económico, turístico y cultural.

El concurso nació con el objetivo de apoyar a las pequeñas confiterías artesanas, impulsar la innovación y reforzar la identidad gastronómica del territorio mediante recetas elaboradas con productos de cercanía.

En esta edición, las elaboraciones participantes incorporaron ingredientes vinculados a “Alimentos de Valladolid”, como miel, vino, queso, piñón o pistacho, apostando por una gastronomía sostenible y conectada con el medio rural.

El segundo premio, dotado con 500 euros, diploma y lote de productos, fue para Nubes de vendimia y fresa, de Xokoreto de Castronuño, mientras que el tercer galardón recayó en Delicia de piñón, de Repostería Artesana La Casita de Alaejos.

En total participaron veinte confiterías y obradores de distintos municipios de la provincia, reflejando el alto nivel creativo y la diversidad de un sector que atraviesa uno de sus momentos más inspiradores.

El jurado estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito gastronómico y agroalimentario nacional, entre ellas la pastelera Noelia Tomoshige, la empresaria Concepción López, el sumiller Miguel Ángel Benito, Javier Labarga y José Luis Domínguez.

Todos coincidieron en valorar especialmente la originalidad de las propuestas, la técnica pastelera y el uso de ingredientes locales como sello diferencial.

Valladolid continúa fortaleciendo su posicionamiento como destino gastronómico de referencia y proyectando la calidad de sus productos y profesionales más allá de la provincia.