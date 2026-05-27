La pastelería que ha conquistado Dulcería 2026 con su Pequeña Avellana: así es el mejor dulce de Valladolid
Una iniciativa impulsada por la Diputación de Valladolid que se consolida como uno de los grandes escaparates del talento repostero y de la excelencia agroalimentaria de la provincia.
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La creatividad para hacer postres y el sabor más auténtico de la provincia volvieron a convertirse en protagonistas en Valladolid esta tarde de miércoles.
La confitería La Francesa se proclamó ganadora del certamen “Dulcería 2026 – Mejor Dulce Alimentos de Valladolid” gracias a su propuesta Pequeña Avellana.
Se trata de un delicado cake de viaje individual inspirado en el clásico financier francés que conquistó al jurado por su equilibrio, técnica y personalidad.
El dulce vencedor, elaborado con bizcocho de avellana y almendra y mantequilla noisette, destacó por reinterpretar la tradición repostera vallisoletana desde una mirada contemporánea y con una clara apuesta por los productos de proximidad.
La creación permitió a La Francesa (en la carretera de Rueda)alzarse con un premio de 1.000 euros y convertirse en el gran referente provincial de la pastelería artesanal durante esta edición.
El certamen se celebró en el Edificio Q-BO y estuvo organizado por la Diputación de Valladolid, a través de la marca “Alimentos de Valladolid, a gusto de todos”, junto a la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid y con la colaboración de ACOR.
La iniciativa continúa consolidándose como uno de los principales escaparates del talento repostero y de la excelencia agroalimentaria de la provincia.
Más allá de la competición, “Dulcería 2026” volvió a reivindicar el potencial de la gastronomía vallisoletana como motor económico, turístico y cultural.
El concurso nació con el objetivo de apoyar a las pequeñas confiterías artesanas, impulsar la innovación y reforzar la identidad gastronómica del territorio mediante recetas elaboradas con productos de cercanía.
En esta edición, las elaboraciones participantes incorporaron ingredientes vinculados a “Alimentos de Valladolid”, como miel, vino, queso, piñón o pistacho, apostando por una gastronomía sostenible y conectada con el medio rural.
El segundo premio, dotado con 500 euros, diploma y lote de productos, fue para Nubes de vendimia y fresa, de Xokoreto de Castronuño, mientras que el tercer galardón recayó en Delicia de piñón, de Repostería Artesana La Casita de Alaejos.
En total participaron veinte confiterías y obradores de distintos municipios de la provincia, reflejando el alto nivel creativo y la diversidad de un sector que atraviesa uno de sus momentos más inspiradores.
El jurado estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito gastronómico y agroalimentario nacional, entre ellas la pastelera Noelia Tomoshige, la empresaria Concepción López, el sumiller Miguel Ángel Benito, Javier Labarga y José Luis Domínguez.
Todos coincidieron en valorar especialmente la originalidad de las propuestas, la técnica pastelera y el uso de ingredientes locales como sello diferencial.
Valladolid continúa fortaleciendo su posicionamiento como destino gastronómico de referencia y proyectando la calidad de sus productos y profesionales más allá de la provincia.