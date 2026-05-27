Boecillo presenta su Feria del Vino y la Gastronomía: 16 bodegas, 19 stands y una gran carpa en un parque único

De izquierda a derecha: Alfonso Romo, Cristina Gil y Raúl Gómez en la presentación de la III Feria Provincial del Vino 2026 en Boecillo. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Boecillo ha presentado, en la mañana de este miércoles 27 de mayo, y en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, la III Feria del Vino y Gastronomía local que se va a celebrar este 30 de mayo en la localidad, en concreto en el parque El Tejar, un lugar mágico para disfrutar.

En dicha presentación han participado el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, acompañado por el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez y por Cristina Gil Barcenilla, concejala de Cultura y Bienestar Social del municipio vallisoletano.

“Vamos a contar con las cinco Denominaciones de Origen de la provincia de Valladolid. También con vinos de Palencia y Burgos y también, como novedad, con dos franceses”, ha afirmado el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez.

El primer edil ha añadido que “esperan disfrutar del vino y la gastronomía” que vendrán maridadas con actuaciones musicales”.

Una cita para disfrutar en Boecillo este sábado, 30 de mayo.

16 bodegas y 19 stands

“Vamos a contar con un total de 16 bodegas y 19 stands. También con seis puestos de gastronomía en una carpa gigante en el parque de El Tejar”, ha afirmado la concejala de Cultura y Bienestar Social de Boecillo, Cristina Gil.

En cuanto a la afluencia de público, desde el consistorio han apuntado que el año pasado “vendieron un total de 800 tickets de vino”, lo que hace pensar que “por allí pasaron un total de 300 personas”.

“Esperamos que la afluencia sea igual o mayor que en la cita del pasado año”, ha añadido el alcalde de Boecillo.

El programa

El Ayuntamiento dispondrá de un stand en el que se venderá tickets para la degustación de los diferentes vinos a los siguientes precios: Copa de cristal y vino a 3,50 euros, vino de feria de 1,5 euros y vino especial de 2,5 euros.

En lo que tiene que ver con la programación, todo comenzará a las 12:30 horas con la inauguración de los actos. A las 13:00 horas, actuación de la Charanga La Gaveta. A las 14:30 horas, música en directo a cargo del Dúo ‘Abi y Miguel’.

Mientras que a las 18:30 horas tendrá lugar la actuación a cargo de Dj Chesco y a las 20:00 horas de la Banda de Pop-Rock ‘Al límite’. A las 21:30 horas, actuación a cargo de Dj Chesco.

Bodegas y establecimientos participantes

En lo que tiene que ver con la alimentación participarán la Carnicería Geñín, la Panadería Boecillo, la Jamonería de Boecillo, Aceites Almazara Norte y Tortilla La Españolita.

Y en cuanto a las bodegas: Bodega Valtoñar (Ribera del Duero), Musa Domaine (Ribera del Duero), Viña Pedrosa (Ribera del Duero), Vinos Rubén Ramos (Ribera del Duero), Doña Beatriz (Rueda), Bodegas y Viñedos Pinoalto (Rueda), Eme Bodegas (Ruta del Vino Cigales).

Además de Sueños de Tovar (Cigales), Bodegas Elias Moro (Toro), Meóriga (Tierras de León), Finca Tres Jotas (varias denominaciones), Bodegas Decorus (DO Arlanza en Burgos), Carreprado (IGP Vinos Tierra de Castilla y León, Palencia) y Disan, Distribución de Vino en Valladolid.

Además de las dos francesas: Roc de Bernadots (DOC Buzet) y Parvis des Templiers (AOP BRULHOIS).