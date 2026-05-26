Sorpresas en la Ciudad Deportiva del Real Valladolid: nuevo gimnasio y más edificios auxiliares por 506.000 euros
El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la licencia para su construcción en la Junta de Gobierno de este martes, 26 de mayo.
Más información: Con piscina, garaje y trastero: aprobada la modificación del proyecto para construir 102 nuevas viviendas en Parquesol
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de licencia de obras al Real Valladolid para construir un nuevo gimnasio y edificios anexos en la Ciudad Deportiva del club, ubicada en la Avenida del Mundial 82, junto a los campos anexos al Estadio José Zorrilla.
El proyecto contempla la ejecución de dos edificaciones aisladas que suman más de 1.100 metros cuadrados construidos y que van a estar destinados a mejorar las instalaciones deportivas y técnicas del complejo.
El edificio principal, con una superficie construida de 957,37 m2 y dos plantas de altura, albergará las instalaciones destinadas al entrenamiento físico de los jugadores y al trabajo técnico del personal deportivo.
Su diseño prioriza la funcionalidad y la conexión directa con los campos de entrenamiento exteriores, facilitando la transición entre los espacios interiores de preparación física y la actividad deportiva en el terreno de juego.
Por su parte, el segundo edificio proyectado contará con 160 m2 construidos distribuidos también en dos plantas.
Este volumen auxiliar se destinará a oficinas y terraza exterior vinculadas al funcionamiento diario de la Ciudad Deportiva y complementará funcionalmente al edificio principal dentro de la ordenación general del complejo.
La actuación autorizada cuenta con un presupuesto de ejecución material de 506.694 euros.