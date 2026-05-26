Con piscina, garaje y trastero: aprobada la modificación del proyecto para construir 102 nuevas viviendas en Parquesol

La zona de Parquesol en la que estarán las viviendas. Imagen: Ayuntamiento de Valladolid.

Las laderas de Parquesol contarán con un total de 102 nuevas viviendas con garajes, trasteros y zonas comunes en la parcela PR05 del Sector APP 55-01 Laderas del PGOU que se ubica en la calle Martín Santos Romero.

Todo después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid haya aprobado el proyecto básico modificado y el proyecto de ejecución para la construcción de este edificio residencial.

El proyecto básico obtuvo licencia municipal el pasado 1 de diciembre de 2025 y la documentación aprobada desarrolla técnicamente aquella propuesta inicial.

Se incorporan pequeñas modificaciones en la distribución de trasteros y zonas comunes, así como la ejecución de un centro de transformación enterrado en la parcela.

Estos cambios no alteran ni el volumen ni la edificabilidad ya autorizados.

La promoción residencial contará con una superficie construida de 8.364,89 m2 sobre una parcela de 5.293,62 m2 y supondrá una inversión de ejecución material de 10.807.659 euros.

El edificio se adaptará a la singular topografía de las Laderas de Parquesol mediante una disposición escalonada que permitirá integrar la construcción en la pendiente natural del terreno.

El conjunto se desarrollará en dos volúmenes diferenciados sobre rasante, mientras que las plantas sótano y semisótano configurarán un único cuerpo destinado a garaje, trasteros, instalaciones y zonas comunes.

La promoción estará formada por siete portales independientes y dispondrá de planta baja, tres alturas de viviendas y planta ático. El diseño del cerramiento y de los espacios exteriores permitirá dotar a todas las viviendas de ámbitos privados al aire libre.

Además, el complejo residencial incorporará espacios recreativos exteriores y una piscina comunitaria situada en la zona baja de la parcela, aprovechando tanto el soleamiento como la propia configuración topográfica del terreno.

Dos nuevas viviendas en la calle Vencejo

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la concesión de licencia urbanística para la modificación de un complejo inmobiliario con obra en el inmueble situado en la calle Vencejo nº 23, bajo, destinada a la división de un local existente en dos estudios independientes.

La actuación se desarrollará conforme al proyecto básico y de ejecución presentado y permitirá reorganizar el espacio interior del inmueble para su adaptación a los nuevos usos previstos, mediante las correspondientes obras de adecuación y distribución.