Un juzgado de Valladolid condena a El Jueves por insultar a la presidenta de Abogados Cristianos: 6.000€ y retirar viñeta

Imagen de Polonia Castellanos a las puertas del juzgado. Fotografía cedida por Abogados Cristianos a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Tribunal de Instancia de Valladolid ha condenado parcialmente a la revista El Jueves por vulneración del derecho al honor de la vallisoletana Polonia Castellanos y de la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Lo hace después de una demanda presentada por una publicación satírica aparecida en enero de 2025.

La sentencia, dictada por el Juzgado Civil número 12 de Valladolid, considera que algunas expresiones publicadas por la revista estaban amparadas por la libertad de expresión y el contexto humorístico, pero entiende que una de las frases “sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión”.

En concreto, la magistrada señala que la expresión “Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común” constituye “un insulto, absolutamente desproporcionado y desvinculado de la idea crítica que se transmitía”.

La resolución judicial añade que dichas expresiones “no entrañaban otra cosa que un insulto” y concluye que “existió una intromisión en su derecho al honor al ser calificado como ‘gilipollas’”.

La jueza diferencia, sin embargo, entre esa expresión concreta y el resto del contenido satírico publicado por El Jueves.

Así, sostiene que muchas de las frases denunciadas “están amparadas por la libertad de expresión, incluso cuando la crítica se realiza utilizando un tono burlesco e hiriente”.

La sentencia subraya además que “el tratamiento humorístico o sarcástico de los acontecimientos que interesan a la sociedad constituye una forma de comunicación y crítica” protegida constitucionalmente.

No obstante, recuerda también que “el artículo 20.1 a) de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto”.

Como consecuencia del fallo, el juzgado vallisoletano condena a Ediciones El Jueves y a RBA Holding de Comunicación a retirar la sección “Gilipollas del año 2024” de la publicación de enero de 2025 y a publicar el fallo de la sentencia en el próximo número de la revista.

Además, deberán indemnizar con 6.000 euros a los demandantes: 4.000 euros para Polonia Castellanos y 2.000 euros para la Fundación Española de Abogados Cristianos.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.