La Fromago Cheese Experience 2026 convierte a Zamora en la capital del queso: 400 stands y 1.200 tipos hasta de Japón

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; la consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y la presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), Sara Fregeneda López, presentan Fromago Cheese Experience 2026. Fotografía: R.Valtero / ICAL.

En la mañana de este martes, 26 de mayo, y en un marco incomparable como el Espacio Q-Bo Edificio La Granja, en Valladolid, ha tenido lugar la presentación de la Feria Fromago Cheese Experience 2026, que se va a celebrar del 17 al 20 de septiembre en Zamora.

La III edición de este evento va a desplegar cerca de dos kilómetros de feria al aire libre, con más de 40.000 metros cuadrados, por las calles del casco histórico de Zamora.

Fromago va a desplegar un total de siete zonas gastronómicas repartidas por la ciudad y varios escenarios con actividades, catas o maridajes, además de ponencias profesionales o conciertos.

Serán cuatro días a tope de queso para los amantes del producto y también para los profesionales del sector, con acceso gratuito para todos los visitantes.

En la rueda de prensa de presentación se ha ensalzado esa unión público-privada que pasa por ser el motor de Fromago, con la implicación de comercio, hostelería y los hoteles de la zona.

El patrimonio románico, la arquitectura modernista, la senda del Duero y todas las tradiciones zamoranas van a convertir a Fromago en una experiencia que es “integradora e inmersiva” y que va mucho más allá del queso.

Una presentación del evento en la que han intervenido, Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, además de la consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral y Sara Fregeneda Lópe, presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA).

400 stands y quesos hasta de Japón

“Esta es la tercera edición. No es solo una feria de calle con dos kilómetros para conocer los quesos de Zamora. Es un encuentro del sector que ensalza su importancia y que une a los productores y a todo el sector ganadero y quesero”, ha asegurado Sara Fregeneda, presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas (EILZA).

Fregeneda ha explicado que este año el evento quesero va a contar con “más de 300 expositores, el 80% queseros” y también con “400 stands que ya están al 98% de ocupación” porque en “mayo se cerrarán las inscripciones”.

“Queremos reforzar la presencia internacional para que la feria se considere como tal. Hay quesos de Portugal, Francia, Holanda, Suiza o Italia y también tenemos confirmados otros de Colombia, Japón y Reino Unido”, ha explicado.

La gira de presentación de esta nueva edición va a pasar, además, por Londres o por Francia y en esta edición habrá un túnel del queso más, concursos diversos entre los que destaca, como novedad, el de la Mejor Tarta de Queso, que se va a celebrar el jueves y el viernes, 17 y 18 de mayo. También se celebrará la gala de entrega de los Premios Cincho.

“No solo es una feria de calle. Este año queremos poner especial hincapié también en los negocios. Queremos llegar a los 50 compradores en total”, ha añadido Fregeneda.

Más de 300.000 personas y 1.200 tipos

La presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas (EILZA) ha afirmado que en la pasada edición de Fromago pasaron por el lugar un total de “300.000 personas” y ha añadido que en esta va a haber un “total de 1.200 tipos de queso”.

“Será un recorrido de más de dos kilómetros con catas, degustaciones, ponencias y presencia de los oficios tradicionales. Vamos a contar con la presencia de todas las diputaciones de Castilla y León y también con representantes de la Xunta de Galicia, Asturias, Canarias, Baleares o Madrid”, ha añadido.

Ha finaliza asegurando que Fromago Cheese Experience 2026 no solo “tiene un alcance nacional” sino “internacional” y ha afirmado que “espera que el tiempo acompañe”.

Zamora, capital europea del queso

“Fromago cumple su tercera edición. Empezó con un proyecto ilusionante, con el objetivo de hacer una feria del queso en la calle y promocionar un producto estrella como es el queso y por aquí pasaron en la segunda edición 300.000 personas y se vendieron 170.000 kilos con una gran repercusión nacional e internacional”, ha afirmado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Faúndez ha querido destacar que además de en Valladolid van a estar también en Madrid, Oporto, Bragança o Salamanca para cumplir con la labor promocional del evento y hacer de Zamora la “capital europea del queso” entre el 17 y el 20 de septiembre.

“Fromago es un homenaje a la industria ganadera de Castilla y León. A todos los ganaderos que se levantan pronto y apuestan por dinamizar el medio rural. Mañueco prometió que invertiría el doble en la cita y lo ha cumplido”, ha afirmado el presidente de la institución provincial zamorana.

La feria, en lo que tiene que ver con la organización de la misma, está avanzada para combinar calle, diversión, compra, venta y negocio con el fin de que siga creciendo.

“Todo cristiano debe ir a Roma, Santiago y Jerusalén. Todo castellano y leonés debe venir a Fromago en Zamora porque no deja indiferente a nadie. Nos hemos hecho un hueco y somos la capital europea del queso. Queremos llegar a ser la mundial”, ha finalizado Javier Faúndez.

Apoyo firme de Fromago por parte de la Junta

“Es una satisfacción participar en la Fromago Cheese Experience. Es un evento que se ha convertido en referente internacional. Es la fuerza de Zamora y un sector esencial para Castilla y León por todas las personas que trabajan en ello. Tenéis el firme compromiso de la Junta y del presidente Mañueco para seguir creciendo”, ha afirmado María González Corral.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha ensalzado que la Comunidad es “la número uno en el sector lácteo y quesera”. “La primera en producción de leche de oveja, la segunda de vaca y la sexta de cabra”, ha afirmado.

“Aporta 3.000 millones de euros, con 6.000 empleos y más de 150 empresas en la región. Mantenemos nuestro apoyo firme a Fromago con una ayuda duplicada de 240.000 euros de la Junta de Castilla y León. Fromago puede ser una gran plataforma y ya lo es, de forma internacional. Todo para ensalzar el sector del queso y agroalimentario de la Comunidad”, ha finalizado González Corral.