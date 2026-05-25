Vuelve Dulcería, el mejor escaparate de la repostería artesana de Valladolid: fechas, horas y 23 productores

Moisés Santana, Roberto Migallón y Rafael Mesonero en la presentación de Dulcería 2026 (De izquierda a derecha). Fotografía: Diputación de Valladolid.

La feria va a tener lugar del 29 al 31 de mayo en el Espacio La Granja y se espera que sea un éxito. También se va a celebrar el Concurso Dulcería 2026. Más información: Un delicioso dulce de dátiles y nueces: la propuesta ganadora del concurso Dulcería 2025 por "su sabor y creatividad"

En la mañana de este lunes, 25 de mayo, los diputados Roberto Migallón y Moisés Santana han presentado una nueva edición de la Feria Dulcería, que regresa un año más al Espacio La Granja de Valladolid.

Ya es la cuarta edición y la convierte en uno de los grandes escaparates de la repostería artesana de la provincia.

Está organizada por la Diputación de Valladolid, a través de la marca Alimentos de Valladolid, en colaboración con la Asociación de Confiteros de Valladolid y con el apoyo de ACOR, la feria se va a celebrar del 29 al 31 de mayo y va a reunir a 23 productores agroalimentarios de la provincia.

Las actividades comenzarán el próximo 27 de mayo con la celebración del IV Concurso Dulcería 2026, que tendrá lugar en el Edificio Q-BO de Valladolid. El certamen premiará al “Mejor Dulce Alimentos de Valladolid 2026” que demostrará, una vez más, el buen hacer de los profesionales del sector pastelero vallisoletano.

El objetivo tanto del concurso como de la feria es fomentar la competitividad y la excelencia de las confiterías y obradores de Valladolid y provincia, impulsar el uso de productos de proximidad vinculados a la marca Alimentos de Valladolid y fortalecer la identidad gastronómica del territorio.

Además, esta iniciativa refuerza el compromiso de la Diputación con la promoción del producto local, la defensa de la tradición gastronómica y el impulso económico del sector agroalimentario y de la confitería de la provincia.

Concurso Dulcería 2026

El Concurso Dulcería 2026 nace con la vocación de impulsar la creatividad, la innovación y el buen hacer dentro del sector repostero, incentivando la elaboración de propuestas realizadas con ingredientes vinculados a la marca Alimentos de Valladolid.

Además de premiar la excelencia técnica y gastronómica, el certamen persigue fortalecer la identidad culinaria del territorio, promover el consumo de productos de proximidad y generar nuevas oportunidades de visibilidad y comercialización para las empresas participantes.

La organización destaca igualmente la importancia de este tipo de acciones para dinamizar el comercio local, preservar la tradición pastelera y favorecer el relevo generacional dentro de un sector estratégico para la economía y la cultura gastronómica de la provincia.

Durante el mes de mayo permaneció abierto el plazo de inscripción para los profesionales de la confitería integrados en la marca Alimentos de Valladolid o comprometidos con su adhesión.

Finalmente, serán veinte las confiterías participantes en esta cuarta edición: Belaria, Castilviejo, Clauval, Confitería Chus, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Vitín, Deliciass, Dulces Galicia, El Bombón, El Dulce Confitería-Pastelería, El Postre de Lisa, L’Atelier Sin Gluten, La Francesa, La Tahona de Chari, Pastelería Bravo, Pastelería Menta y Chocolate, Repostería Artesana La Casita, Repostería Artesana La Tía Melitona, Repostería La Giralda de Castilla y Xokoreto.

Todas ellas competirán por elaborar el mejor dulce de Alimentos de Valladolid, poniendo en valor tanto la tradición repostera como las nuevas tendencias creativas y técnicas del sector.

La valoración de las elaboraciones se realizará mediante una cata a ciegas por parte de un jurado integrado por destacados profesionales del ámbito gastronómico, pastelero y agroalimentario.

El jurado estará presidido por Noelia Tomoshige, una de las figuras emergentes más destacadas de la pastelería nacional.

Formada en Le Cordon Bleu, Tomoshige ha logrado reconocimiento gracias a la propuesta creativa de su obrador Monroebakes, donde fusiona influencias japonesas y españolas, siendo distinguida con el Premio Pastelero Revelación Madrid Fusión 2023 y el Premio Talento del Año de La Liste París 2024.

Junto a ella participarán Concepción López, profesional del sector desde 1980, propietaria de La Biótica y ganadora del Primer Premio Dulcería 2025; Miguel Ángel Benito, reconocido sumiller y consultor gastronómico con más de treinta años de experiencia.

También, Javier Labarga, presidente del Centro Tecnológico de los Cereales de Castilla y León y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valladolid; y José Luis Domínguez, director general de ACOR y profesional con amplia trayectoria en el ámbito agroalimentario y empresarial.

El jurado tendrá en cuenta aspectos como el uso de productos amparados por la marca Alimentos de Valladolid, la originalidad y creatividad de la propuesta, el equilibrio y la armonía sensorial, la presentación y acabado final, así como la viabilidad comercial del producto.

Los premios establecidos para esta edición serán de 1.000 euros para el primer clasificado, 500 euros para el segundo y 300 euros para el tercero.

Feria Dulcería 2026

La IV Feria Dulcería 2026 se celebrará del 29 al 31 de mayo en el Espacio La Granja de Valladolid y contará con la participación de 23 productores asociados a la marca Alimentos de Valladolid.

Serán Mantecados Estilita, El Postre de Lisa, La Tahona de Chari, La Biótica, La Francesa, La Casita, La Tía Melitona, Idealfruits, L’Atelier Sin Gluten, Confitería El Bombón, Clauval, La Giralda de Castilla, Natursnacks, Pastelería El Dulce, Miel de Amable, Pistachos San Antonio, Miel Setenta y Nueve, Mielegante, Miel Sandonís, Apícola Oro del Duero, Teresa Mate, Wambanuts y Pecorea.

Durante tres jornadas, la feria volverá a convertirse en un punto de encuentro entre profesionales, productores y público general, favoreciendo la promoción de la calidad agroalimentaria vallisoletana, el intercambio profesional y la difusión de la cultura gastronómica vinculada al dulce.

La entrada será gratuita y el recinto abrirá sus puertas el viernes 29 de mayo de 17,00 a 21,00 horas, el sábado 30 en horario de mañana y tarde, de 11,00 a 14,30 horas y de 17,00 a 21,00 horas, y el domingo 31 de mayo de 11,00 a 15,00 horas.

Experiencias gastronómicas y actividades

La programación de Dulcería 2026 se completará con diferentes actividades y experiencias gastronómicas dirigidas al público asistente. El viernes 29 de mayo, a las 19,00 horas, se celebrará un showcooking de torrijas en el Edificio Q-BO con la participación de los tres primeros clasificados del reciente Concurso Nacional de Torrijas.

El sábado 30 de mayo, a las 13,00 horas, tendrá lugar un brunch musical dulce en el Edificio Q-BO, en el que los asistentes podrán degustar el mejor dulce Alimentos de Valladolid 2025, elaborado por La Biótica de Medina del Campo, así como una selección de pastas de té de Castilla y León y bombones de Pastelería Castilviejo de Medina de Rioseco.

El domingo 31 de mayo, también a las 13,00 horas, se celebrará un segundo brunch musical dulce donde se podrán degustar algunas de las mejores elaboraciones surgidas del Concurso Dulcería 2026 celebrado el 27 de mayo.

Con iniciativas como esta, Alimentos de Valladolid continúa reforzando su compromiso con la promoción del producto local, la defensa de la tradición gastronómica y el posicionamiento de la provincia como un territorio de referencia en calidad agroalimentaria, innovación gastronómica y excelencia artesana.