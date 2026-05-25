Los preparadores físicos de Argentina, Uruguay y España analizan las claves del rugby de élite en Valladolid

Directivos de los diferentes clubes y miembros de la Universidad posan ante la entrada de la UEMC

Valladolid se prepara para recibir a las grandes estrellas del Rugby Seven, pero antes de que el balón eche a rodar en el Estadio José Zorrilla, el verdadero espectáculo estará en los laboratorios del rendimiento deportivo.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes se va a convertir este miércoles 27 de mayo en el centro de todas las miradas del deporte internacional.

Bajo el título "Preparación Física en Rugby 7s: una charla con los preparadores físicos del World Championship", la institución ha logrado reunir a los cerebros que diseñan los entrenamientos de las mejores selecciones del planeta.

Es la antesala perfecta para el campeonato mundial que traerá a la ciudad a cerca de 300 jugadores de élite del 29 al 31 de mayo.

La cita arrancará a las once de la mañana y estará coordinada por el profesor e investigador de la UEMC, Sergio Maroto.

La idea es abrir las puertas de la alta competición a estudiantes, entrenadores y apasionados del deporte.

A lo largo de la jornada se hablará sin rodeos de lo que pasa detrás de los focos: cómo se planifican las palizas físicas que soportan los jugadores, los secretos para evitar lesiones en un deporte de tanto impacto, las técnicas de recuperación exprés y los entrenamientos específicos para exprimir al máximo la fuerza y la velocidad en el campo.

Para desvelar estas claves, el cartel de ponentes da vértigo.

Pasará por Valladolid Manuel Dron, el encargado de poner a punto a los Pumas Seven de Argentina; Mar Álvarez, una histórica de la Selección Española y formadora de la federación internacional; Manu García-Sillero, el responsable científico de la Federación Española de Rugby que llevó al equipo masculino al subcampeonato del mundo hace un año; y Santiago Alfaro, el preparador físico de la selección de Uruguay con mil batallas a sus espaldas en Juegos Olímpicos y Mundiales.

El encuentro dejará a un lado las aburridas clases teóricas para apostar por charlas directas y una gran mesa redonda donde el público podrá preguntar lo que quiera.

La UEMC no solo busca dar un extra de motivación y salidas laborales a sus alumnos poniéndolos cara a cara con la élite mundial, sino que consolida a Valladolid como el gran referente del rugby nacional, demostrando que la ciencia del deporte y la alta competición se entienden a la perfección en la capital del Pisuerga.